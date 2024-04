Rafael Amargo tendrá su docuserie

La complicada situación de Rafael Amargo, en libertad provisional mientras se espera el anuncio de la sentencia sobre su presunta implicación en un delito de narcotráfico, está generando un enorme impacto mediático, hasta el punto de que una productora de televisión tiene previsto rodar una docuserie biográfica del bailarín para aprovechar una situación que se presenta demasiado complicada para el artista, aunque él no se cansa de decir que la droga que encontraron en su domicilio era para consumo propio.

Rafael Amargo, en libertad provisional hasta que se dicte la sentencia sobre el juicio Rodrigo Jimenez Agencia EFE



Amargo ha pasado varios meses en una prisión madrileña. Fuentes de la misma aseguran a La Razón que “era un recluso que no daba el menor problema, se llevaba bien con el resto de presos y cumplía a rajatabla las normas del centro penitenciario. Ha dejado aquí algunos buenos amigos…”



Él mismo corrobora lo anterior mandando un cariñoso saludo “a mis compañeros de módulo, de los que me llevo un gran recuerdo”. Uno de ellos, ya en libertad, ha definido a Rafael como “un tío muy simpático y divertido. Desde el primer momento encajó bien entre nosotros, incluso ayudaba en lo que podía. Nos contaba sus vivencias en los escenarios y la gente famosa a la que conoce. Y lo hacía sin prepotencia y con total humildad. Esperamos que salga airoso de este embrollo y que pueda demostrar su inocencia”.

El bailarín Rafael Amargo a su salida este miércoles de la Audiencia Provincial de Madrid donde ha sido juzgado junto al que al que fue su productor y a un socio por integrar un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que vendían desde el piso del artista, unos supuestos hechos por los que la Fiscalía pide para él nueve años de cárcel. Borja Sánchez-Trillo Agencia EFE



Su mayor apoyo en estos momentos es su pareja sentimental, Luciana Bogniano, y en su abogado, Marcos García Montes. No quiere ni imaginarse un regreso a prisión y se muestra muy sincero al confesar que “amo tanto la libertad que siento miedo de volver a la cárcel”. Y es que, como manifestó al salir del penal, “la cárcel tiene cosas buenas pero también malas, ahora soy un hombre diferente al que ingresó en ella, y tengo en mente nuevos proyectos profesionales si la justicia me declara inocente”. En unos días conoceremos la sentencia definitiva que puede cambiar radicalmente, o no, la vida de un hombre admirado por su manera de bailar, pero polémico en su vida personal.