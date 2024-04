Primeras palabras de Rafael Amargo tras salir de prisión a la espera de sentencia

Rafael Amargo está más tranquilo al ver cómo ha podido recuperar la libertad tras largos meses en prisión, a la espera de que se celebrase el juicio que determinase su grado de implicación o responsabilidad en los feos cargos que pesan sobre él. El bailaor está acusado de vender droga desde la comodidad de su casa, algo de lo que ya se ha defendido ante el juez. A la espera de que éste dicte sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado necesario su puesta en libertad sin medidas cautelares. Algo que él se ha tomado como un triunfo en sí, tal y como ha asegurado a las puertas de la cárcel de Soto del Real en la que se encontraba recluido, aunque quejándose que este entuerto le obliga a reinventarse.

Rafael Amargo, en libertad provisional hasta que se dicte la sentencia sobre el juicio Rodrigo Jimenez Agencia EFE

“Ahora tengo que volver a empezar de cero”, aseguraba Rafael Amargo a las decenas de micrófonos que le esperaban a las puertas de la prisión tras celebrarse la última sesión de su juicio y su excarcelación. Tras declarar en el proceso judicial, regresó al centro penitenciario para recoger sus pertenencias, acompañado de su mujer Luciana y su abogado, Marcos García Montes, que ha hecho un alto en el juicio de Daniel Sancho en Tailandia para atender a su otro mediático cliente en suelo patrio. Reconoce estar “emocionado” por poder respirar aire fresco lejos de la celda que se ha convertido su hogar estos meses y agradecido con el tribunal “por haber entendido sus palabras”.

Han sido cinco meses de espera entre rejas que el bailaor reconoce que ha tratado de llevarlo de la mejor manera posible, aunque le haya sido complicado en algunos momentos: “He sido fuerte y he sentido mucho cariño por parte de todos los internos. Estoy muy emocionado”. Personas que, por otro lado, prefiere no tener que volver a ver, al menos no en las mismas circunstancias, pues espera que la decisión de ponerle en libertad sin medidas cautelares y de forma provisional, sea el paso previo a su completa absolución. Algo que, de no producirse, ya adelanta que se vería obligado a recurrir la decisión, pues se mantiene firme en que él no vendía droga desde su domicilio y que, en todo caso, si había algo en su casa es debido a que él es consumidor y llamaba y se lo traían, pero nadie se iba de su hogar con más de lo que llegaba.

Rafael Amargo despliega su arte en el banquillo Rodrigo Jimenez Agencia EFE

“Yo ahora tengo que volver a empezar de cero, pero bueno, ahora me merezco comerme una hamburguesa”, reconocía divertido Rafael Amargo, aunque con la emoción contenida en sus adentros. Y es que en estos meses ha visto cómo su existencia se ha venido abajo: “El hombre que entró aquí hace cinco meses no es el mismo que el que está saliendo ahora mismo. Soy otra persona y ahora solo quiero abrazar a mis hijos”, confesaba, al lado de su mujer, Luciana, su principal apoyo en tan convulsas circunstancias. De hecho, para ella ha querido tener unas palabras de agradecimiento público, aprovechando que tenía numerosos micrófonos a su alcance para hacer llegar su mensaje lo más lejos posible. Eso sí, sin olvidar que ha sufrido, a su parecer, un calvario injustificado: “Llevo tres años y medio comiéndome un marrón”, sentenciaba en su improvisada entrevista a las puertas de la prisión de la que consideraba que no iba a salir tan pronto, pero feliz de que hayan permitido su excarcelación de forma provisional.