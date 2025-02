La razón por la que Terelu Campos ha pedido perdón a Isa Pantoja muy arrepentida

Terelu Campos lleva toda la vida frente a las cámaras y con un micrófono cerca para tomar buena nota de lo que dice. La hemeroteca puede ser cruel a veces, pues no siempre ha estado acertada en sus declaraciones y no siempre ha logrado esquivar los errores garrafales. Muchos podrían caer en el olvido o negarlos con alegría, pero quizá hay uno que le está pasando mucha factura. Se trata de aquel en el que incurrió en la peligrosa hazaña de comparar a su hija, Alejandra Rubio, con la hija de Isabel Pantoja. Buscaba defender a su niña de las críticas que estaba recibiendo y trató de echar tierra sobre Isa Pantoja. Le salió el tiro por la culata y la polémica se cebó con ella. Pasaron los meses, pero pocos se han olvidado de cuando dijo que el día que su hija cumpliese la mayoría de edad no sería como Chabelita. Hacía referencia al embarazo de la joven, el cual se produjo cuando aún era menor de edad.

Alejandra Rubio y Terelu Campos en una imagen de archivo GTRES

Ya con los 18 años recién cumplidos dio a luz a su hijo Albertito, del que está profundamente orgullosa. Ahora, con 29 años, está de nuevo embarazada, a la espera de que llegue al mundo su segundo retoño. Ha pasado más de una década desde que se estrenó en estas tareas, pero no tanto desde que fuese supuestamente insultada por Terelu Campos. Un insulto o un agravio del que nunca recibió un perdón. Hasta ahora. Por fin se ha hecho justicia, después de que la presentadora entendiese que estuvo muy mal caer en las odiosas comparaciones, especialmente cuando el destino le ha devuelto la torta, haciéndole abuela mucho antes de lo que habría imaginado, ante la inesperada entrada de Carlo Costanzia al clan Campos.

“Entiendo que defienda a su hija, pero las comparaciones son odiosas. No hace falta que haga esto con desprecio hacia mí, ni hacer sentir que soy menos que nadie”, decía Isa en su día para hacer frente a unas desafortunadas declaraciones por parte de una compañera de cadena. Terelu Campos ha reconocido que ha mantenido la conversación pendiente con ella, para pedirle perdón por su desliz. Así lo ha reconocido ahora, durante la promoción de su nueva obra de teatro, ‘Santa Lola’, en la que probará suerte como actriz teatral. Está asustadísima y muy impresionada por el revuelo generado, pero una vez que se ha sumado a la aventura, desea echar el resto en el asador, incluso respondiendo a cosas que antes considerada tabúes.

Isa Pantoja en "Vamos a ver" Telecinco

“No sé por qué dije eso, está muy mal dicho. Yo hablé con Isa y le pedí disculpas y no por teléfono. La cogí y le dije ‘ni me acuerdo de esto, pero si hice esto, no era mi intención, de verdad, ni lo recordaba. Pero entiendo que ahora viéndolo me da cosas hasta a mí, así que te pido disculpas. Y no pasa nada”, le ha reconocido Terelu Campos a Jesús Sánchez, conocido como ‘El Becario Centenario”. Está arrepentida, se sintió muy mal al ver el revuelo que generaron sus palabras y la repercusión que obtuvo. Al entender que podría haber ofendido a la otra persona, como así había sucedido, no se le cayeron los anillos al entonar el mea culpa y pedir perdón por su error.