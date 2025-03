El reproche de Alejandra Rubio a Terelu Campos en "Supervivientes": "Me da pudor"

Terelu Campos se ha convertido en la que muchos consideran el fichaje estrella de “Supervivientes”, y menos de una semana después del estreno de la nueva edición, ya se puede decir que no ha defraudado. La hija de María Teresa Campos se abrió en canal y se sinceró como nunca antes sobre los dos cánceres de mama a los que tuvo que enfrentarse, emocionando a sus compañeros y a los espectadores.

“Detesto la pena, no he venido aquí para dar pena a nadie, lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir a mí misma. Ni soy ganadora, ni soy más luchadora que nadie, soy como tantas personas que nos están viendo, que no tienen más cojones que luchar, no les queda otra. Aquí haces lo que te dicen y punto, a partir de ahí, tener suerte, que lo que te haya pillado pueda curarse, no es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino, es igual”, aseveró Campos sin poder contener las lágrimas.

Una emoción por la que pidió perdón a su hija Alejandra Rubio, puesto que le prometió que no iba a llorar antes de embarcarse en su aventura hondureña. Un día después, la joven se ha pronunciado sobre este delicado momento de su madre en el programa “Vamos a ver” donde trabaja como colaboradora.

“Sabía que mi madre podía llorar, sabía que podía pasar. Me sorprendió que me pidiese perdón, me dio como pena. Yo simplemente le di el consejo de que sacara su lado divertido”, ha explicado, dejando claro que no se ha molestado con Terelu Campos por llorar y aclarando qué le dijo exactamente antes de marcharse a “Supervivientes”: “Yo lo que le dije fue que no quiero ver a la persona que ha creado, no sé si por ponerse una coraza, durante estos años en los platós de televisión, esa imagen seria y recta, quiero ver a mi madre”.

Alejandra Rubio se sincera tras la confesión de Terelu Campos sobre su enfermedad: "Estoy muy orgullosa" Europa Press

Aunque ha recalcado que su madre no es “una decepción para mí”, sí ha confesado que no comparte la exposición a la que Terelu Campos acostumbra, compartiendo con millones de espectadores sentimientos que su hija considera muy íntimos: “Los que me conocéis un poco sabéis que soy rara con estas cosas. Hay cosas que me gustan en privado, que me guardo para mí; creo que es algo de lo que mi madre ya ha hablado y ha contado. En privado me parece fenomenal, pero hay cosas que no me gustan (...) Somos muy distintas y yo no le puedo pedir a mi madre que sea una persona que no es”.

Por último, aunque confirma que siente “pudor” por el hecho de que su madre “desnude su alma de esa manera y hay cosas que me gustaría que se quedaran en privado”, Rubio insiste en que “estoy muy orgullosa de ella y no me tiene que pedir perdón por nada. Estoy orgullosa y ella lo sabe”.