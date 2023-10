Terelu Campos se confiesa sobre el cáncer: “Tomo medicación todas las mañanas”

Terelu Campos tiene que seguir adelante con sus compromisos profesionales, aunque la muerte de su madre, María Teresa Campos, le ha dejado sin muchas ganas de batallar. Aun así, se ve obligada a seguir sacando las uñas cuando la ocasión lo merece, especialmente cuando tiene que defender a los suyos. Y es que ella está acostumbrada a pelear con la vida, a luchar contra la corriente, pues sabe muy bien lo que es plantar cara y vencer. Al menos sí contra el cáncer, enfermedad que ha logrado superar en dos ocasiones, aunque la herida que dejó tras su paso es imborrable. Algo de lo que no ha tenido reparos en hablar con especial sinceridad.

La presentadora ha reaparecido en el acto ‘Quiero verte envejecer’ orquestado por la Asociación Española Contra el Cáncer. Una enfermedad que ha conocido de bien cerca y de la que se ha convertido en un ejemplo a seguir, aunque no le atraiga esta idea. Sin embargo, su lucha da fuerzas a muchas otras mujeres que han padecido cáncer de mama o se enfrentan ahora al diagnóstico. De ahí que el testimonio de Terelu Campos sea tan importante, especialmente ahora que ha explicado cómo convive con las secuelas de la enfermedad a día de hoy, pues continúa tomando medicación específica para este mal.

Terelu Campos ha querido poner sobre la mesa el cambio físico que sufrió a consecuencia de sufrir el cáncer de mama. El tratamiento trasformó su apariencia: “Cuando tuve el primer cáncer, entre la medicación y el metabolismo por la menopausia, provocó que con 46 años engordara muchísimo, cosa que no me había ocurrido nunca”. Pero aun así considera necesario este proceso para asegurar la recuperación de la salud, de ahí que siga a rajatabla las indicaciones de sus médicos: “Pero me tenía que tratar con ese medicamento durante tres años, luego he ido cambiando y todavía sigo tomando medicación todas las mañanas”, confiesa.

Lo que más miedo le dio a Terelu Campos al escuchar a su médico pronunciar la palabra cáncer es no poder ver crecer a su hija, Alejandra Rubio. Ahora es toda una mujer, sigue los pasos familiares en los platós de televisión, lo que le granjea alegrías y disgustos a partes iguales. Pero no se han acabado las preocupaciones, como así reconoce la madre: “Mi miedo y mi sentido de culpabilidad de que yo le pudiera haber traspasado con mis genes una cosa como esta a mi hija”. Pero ha entendido, tras dos batallas contra el cáncer, que la vida no es para disfrutarla a medias y que hay que aprovecharla, pues uno nunca sabe cuándo la fiesta va a terminar y llegan momentos complicados como en los que se ha sumido ahora la familia tras la muerte de la matriarca.