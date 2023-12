Sandra Barneda para los pies a Antonio Montero tras asegurar que "un homosexual me acosó sexualmente"

Gérard Depardieu vuelve a estar en el punto de mira después de que la televisión pública francesa haya publicado un vídeo que recoge la peor cara del actor. "¡Mirad, mirad cómo lo tiene!", grita mientras toca el trasero de una mujer, al tiempo que verbaliza todo tipo de comentarios obscenos y sexistas. Se trata de unas imágenes que, sumadas a los testimonios de sus supuestas víctimas de acoso sexual, no hacen más que exponer el machismo y el abuso de poder que se sufren en la industria del cine y que ya quedaron al descubierto cuando comenzó el movimiento "Me Too".

Aunque los números hablan por sí solos y dejan claro que las actrices, directoras, productoras o mujeres en general son las principales víctimas de esta lacra, todavía hay quien prefiere desviar el debate y poner el foco en los hombres que también han sufrido algún tipo de abusos. "Un homosexual me acosó sexualmente", ha comentado Antonio Montero en "Así es la vida", dejándo atónitos y sin palabras a los dos presentadores, César Muñoz y Sandra Barneda.

Antonio Montero Instagram

Parece que el periodista pretendía desmontar así el argumento de que la mayor parte de abusos se producen por la posición de poder que los hombres tienen sobre las mujeres en una sociedad patriarcal, pero la respuesta de Sandra Barneda no ha hecho más que reafirmar esta teoría. "Bueno, no deja de ser un hombre", ha señalado en alusión al "homosexual" que supuestamente acosó a Montero.

No es la primera vez que el colaborador se gana alguna que otra reprimenda por parte del presentador a raíz de sus desafortunados comentarios. Ya en "Sálvame" protagonizó fuertes enfrentamientos con Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, hasta el punto de que la primera llegó a echarle del plató por asegurar que, bajo su punto de vista, Rocío Carrasco era mala madre. En esta ocasión, Sandra Barneda ha sido más comedida, pero su cara lo ha dicho todo.