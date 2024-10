Sofía Cristo confirma que sufrió "malos tratos" de parte de su hermano, Ángel Cristo Jr.

El conflicto entre Bárbara Rey y Sofía Cristo con Ángel Cristo Jr. acaba de recrudecer. El hijo del malogrado domador lleva meses atacando desde los platós y las revistas a su madre y su hermana, llegando incluso a desencadenar un escándalo internacional por la publicación de las fotografías en las que la actriz aparece con el Rey Juan Carlos I en su casa.

Una situación que está pasando factura a Sofía Cristo, que lucha con sus propios demonios desde hace años. “Acabo de terminar la terapia online y mi psicólogo me ha dicho que me ve peor que nunca”, ha lamentado la DJ en “Espejo público”, el programa de Antena 3 en el que colabora todas las semanas. Está cansada de tener que responder públicamente a los ataques de su hermano, un panorama que le hace recordar momentos muy oscuros del pasado que vivió con él.

“Sufriste malos tratos”, ha comentado la presentadora del matinal, Susanna Griso. “Lo has dicho tú, que no me demanden a mí”, ha respondido Cristo, temerosa de las posibles represalias legales a las que podría enfrentarse. En cambio, la periodista se ha mostrado valiente e indiferente a estas consecuencias. “Me da igual, que me demande”, ha dicho en referencia a Ángel Cristo Jr.

Sofía Cristo no ha querido entrar en muchos detalles y ha preferido guardar silencio cuando sus compañeros le han preguntado si sufrió maltrato físico o psicológico de parte de su hermano. Una cuestión a la que, de nuevo, Susanna Griso parece haber respondido con ella: “Suelen ir de la mano”.

Sofía Cristo reacciona sin paliativos a la entrevista de su hermano Ángel Europa Press

Gema López ha querido, además, conocer cuándo se produjo este último episodio de violencia, a lo que Sofía Cristo ha contestado asegurando que se daban cuando ya eran adultos: “Yo ya estaba limpia (de consumo de drogas), o sea que fue hace seis o siete años. No era cosa de niños”.

Del mismo modo, Sofía Cristo ha revelado que nunca denunció a su hermano porque su madre se lo pidió. Ángel Cristo Jr. cuenta con antecedentes y la actriz temía que la demanda de Sofía pudiera terminar con él en la cárcel. Ahora, la DJ se siente “desamparada” ante la Justicia, porque a raíz de todo lo que se ha devenido en las últimas semanas ha intentado llevarle ante los tribunales por los supuestos malos tratos, pero sin éxito: “Hablé con mi abogada y me dijo que es muy difícil porque el delito habría prescrito y, además, no tengo pruebas ahora”.