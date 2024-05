Susana Guasch: «Somos periodistas, no vedettes»

«Cada vez hay más participación de mujeres comentaristas, se trata de ser bueno, seas hombre o mujer. Y que confíen en ti. ¿Por qué no podemos vivir una Champions narrada por mujeres? Que está más cerca que hace unos años es evidente». Mientras se cumplen sus vaticinios, Susana Guasch (Barcelona, 1979) va a ser uno de los rostros estrella de Movistar Plus (junto a Carlos Martinez, Álvaro Benito o Jorge Valdano) en la retransmisión de la final de la UEFA Champions League, que enfrenta al Real Madrid con el Borussia Dortmund el próximo sábado, 1 de junio. Será otra jornada inolvidable para la presentadora de «Noche de Champions», que lleva dos décadas y media batiéndose el cobre por esos campos de Dios y demostrando que, como presagiaba su apellido, ha nacido para esto.

¿Qué le ha costado más en estas dos décadas y media en el gremio, que valoren su exitosa trayectoria siendo hija del maestro Tomás Guasch o ser mujer en un mundo tradicionalmente de hombres?

Como mujer no he tenido ningún problema y lo del apellido lo llevaré toda mi vida, muy contenta además.

Después de tantos años a pie de césped, ¿el momento más emotivo y el más surrealista que recuerda?

El más surrealista fue cuando entrevisté a pie de campo a Cristiano Ronaldo y casi se despidió del Real Madrid tras ganar la decimotercera en Kiev. Y el más emotivo, por tantas cosas, en Milán con el Atleti. Ahí viví la alegría de unos y la tristeza de otros. Con muchos tengo trato, les conozco de hace años y fue muy duro.

Su compañero Juanma Castaño nos comentó hace unos meses, hablando de la dimisión de Rubiales, que «muerto el perro no se acaba la rabia». ¿Vicente del Bosque es la solución para la RFEF o se ha metido en un lío mundial?

La necesidad de una regeneración del fútbol español es evidente y un clamor, no tarea de una sola persona. Del Bosque, en definitiva, es un observador de esto. El lío no lo tiene él sino la Federación, nuestro fútbol.

El día 1 de junio estará en el histórico estadio Wembley para vivir y comentar la final de la Champions. ¿Ilusión, nervios, impaciencia… todos los anteriores?

Una siempre está impaciente y nerviosa cuando llega la gran cita futbolística del año. Esas cosquillas pensando en que todo salga bien. Esta es mi novena final contando la Champions y en cinco ha estado el Real Madrid. Empecé con Zinedine Zidane, seguí con Carlo Ancelotti… ¡Parece una costumbre!

En el interminable cuento de Kylian Mbappé, ¿Habrá final feliz?

Seguro. Feliz y blanco. Ahora mismo está Mbappé más necesitado en romper lo que ha vivido en París y empezar una nueva vida. Y el Madrid ficha a un fenómeno.

Esta temporada se han vuelto a producir incidentes racistas en nuestro fútbol. ¿Qué haría si mandara usted?

Mano dura, pero de verdad. Hasta ahora no pasa. Últimamente se ha hablado de parar el partido y darlo por perdido al equipo con la afición que profiere esos insultos. A mí me parecería muy bien.

Culebreando por sus redes, mucha foto profesional y pocas intimidades, algo cada vez menos habitual entre los periodistas. ¿Prefiere mantener su vida privada fuera del juego?

Por supuesto, no entiendo a quienes apuestan por lo contrario. Fotos de viajes, celebraciones, de cosas normales, bien. De lo demás, cero. Somos periodistas, no vedettes.

Y su madre, ¿cómo ha sobrevivido entre tanta estrella mediática y tanta retransmisión?

No, no, la estrella de mi casa es mi madre. Mi padre estuvo en su bautizo, vamos que se conocen de toda la vida. Así que se vacunó pronto.

Si le doy a elegir tres deportistas vivos a los que admire, ¿cuál es su «dream team»?

Rafa, Nadal y Rafael Nadal Parera. Y, desde luego, Fernando Alonso, Gasol, Rahm, Carolina Marín…Pero en estos momentos que estamos viviendo ¡Viva Rafa!

En el debate toros sí o toros no a cuenta del premio de la Tauromaquia, ¿cómo se posiciona?

Mi casa es muy taurina, mi padre estuvo el otro día en Valladolid viendo a Emilio de Justo, Morante y Roca Rey. A mí nunca me ha llamado la atención. Pero me molestan sobremanera las prohibiciones. Al que le guste que vaya y al que no, que se quede. Respeto para todo el mundo.

Y los blancos, ¿otra vez campeones de Europa?

No he contado nunca una final perdida por un equipo español. Algún día será la primera. Admito su cartel de favorito, pero esto no está ganado. Es curioso, nunca fue el Madrid favorito en las finales que jugó. Los expertos siempre le daban perdedor. Cuidado que igual son gafes.