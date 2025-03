Susanna Griso se venga de Miguel Bosé gracias a la que lio su hermana Lucía

Lucía Dominguín no se lo puso nada fácil a Sonsoles Ónega este miércoles. Acudía a ‘Y ahora Sonsoles’ para presentar su libro de recetas y animar un poco sus ventas. Un proyecto que a la hija de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín le hace especial ilusión, pues lo ha escrito mano a mano con sus hijas. Ahora bien, este es la única mención que la invitada esperaba hacer en el programa de Antena 3 donde terminó tarifando. No le hizo ni pizca de gracia que la conversación fuese encaminada a su familia y terminó mostrando su descontento. Acabó mal parada, pues la presentadora también dejó constancia de su malestar.

“Qué pesados sois”, llegaba a decir la hermana de Miguel Bosé cuando Sonsoles Ónega le preguntó sobre su faceta más familiar, más allá de su libro. La respuesta pilló rebotada a la presentadora, llegando a precipitar el final de la entrevista para cortar con “una situación incómoda”. Se vivieron momentos de tensión: “Doy por concluida la entrevista”, llegó a proponer cansada de la actitud defensiva de su invitada. Una situación nada agradable en pleno directo que ha sido analizada a la mañana siguiente por Susanna Griso. Ha aprovechado para cargar contra Miguel Bosé, con el que vivió un momento muy parecido.

Susanna Griso pone en su sitio a los Bosé

La presentadora de ‘Espejo Público’ ha querido defender el trabajo de su compañera Sonsoles Ónega. Entiende que hay ocasiones en las que se hace imposible lidiar con entrevistados que no facilitan las cosas. La actitud del personaje es importante para crear un ambiente cómodo para charlar e informar al público. Con Lucía Dominguín fue dificilísimo. Igual que lo fue en su día con su hermano Miguel cuando era Susanna Griso la que hacía preguntas.

En ese instante, el cantante no tenía ganas de entrar a hablar sobre temas políticos y puso muchas trabas a la presentadora. Hoy lo ha recordado: “¿El apellido te da patente para comportarte de forma diferente? Venga ya hombre”, decía enfadada tras ver las imágenes y acordarse de que ella corrió la misma suerte: “Yo tuve mi agría polémica también con Miguel Bosé en un momento dado. Me pasó algo parecido de lo que le ha pasado a Sonsoles. Le hice una entrevista extensa sobre la gala del sida de la que vino a hablar y después le pregunté por política. Él nunca ha tenido problemas de hablar en política”, avanzaba.

Susanna Griso en 'Espejo Público' Antena 3

Ese día Miguel Bosé no estaba por la labor y terminó ofendiendo a Susanna Griso: “Qué tontería Susanna, pero qué chorrada. Parece mentira que tú me preguntes por política sabiendo el problema que tenemos en este país y en este mundo por el sida”, le respondió tajante él para frenarla en seco. Le sentó fatal esta forma de tratarla. “Y a mí me ofendió porque vino incluso a tratarme como si fuera una frivolidad preguntarle por política. Y me lo dice a mí precisamente, que perdí a un hermano por el sida”.

Susanna Griso no se lo perdona y aunque han pasado años desde este encontronazo con Miguel Bosé, al recordarlo se le ve aún enfurecida: “¿Pero este hombre no sabe de qué está hablando? Y nos trata a todo el mundo como si fuéramos unos pringados y nos tiene que dar lecciones él de ética”, se despacha a gusto la presentadora. El hecho de perder a su hermano por esta enfermedad le da una experiencia que pocos conocen. El cantante también ha pasado por lo mismo con íntimos amigos, pero la forma de cortar la pregunta sobre política al hablar de sida no le hizo ni pizca de gracia. Aun se acuerda como si fuese ayer.