Miguel Bosé, más extravagante que nunca: “Los ricos tienen un astrólogo, los muy ricos tenemos dos”

La semana pasada Miguel Bosé volvió a subirse a los escenarios, ofreciendo un concierto en México que ha dado mucho que hablar. No solo por su capacidad vocal o la lesión en las cuerdas vocales que le ha hecho ponerse en manos de profesionales en Estados Unidos. También por el terremoto que puso en jaque su espectáculo. Pero el cantante no deja indiferente a nadie, especialmente cuando el micrófono lo usa para hablar y no tanto para cantar. Sus teorías conspiranoica sobre el coronavirus y otros temas candentes le han valido muchas polémicas. Ahora ha concedido una entrevista igual de controvertida.

El artista ha hablado con Borís Izaguirre en exclusiva para el programa ‘TardeAR’ y ha dejado tras de sí potentes titulares. Palabras que ya están causando sensación en las redes sociales y un sinfín de titulares jugosos: “Cuando pasó lo que pasó yo achaqué la culpa a Bosé. Todo esto me pasa por tu culpa, por ser cómo eres y quién eres”, habla en tercera persona el cantante después de ocho años alejado de los escenarios. Ahora ha recuperado la ilusión perdida y tiene muchas ganas de ofrecer su talento a sus fans, aunque hay voces que denuncian que estaría echando mano al playback para rendir tras sus problemas médicos.

Miguel Bosé sonríe en el plató de 'El Hormiguero' Atresmedia

Miguel Bosé, en barbecho tras quedarse mudo

“Esta gira significa que ha recuperado el escenario, a sí mismo y la voz”, adelanta Boris Izaguirre tras anotarse el tanto de tener sus ansiadas declaraciones. Es difícil que el cantante conceda entrevistas, pero su amistad ha ayudado a que cediese. Después de perder la voz, su vida sufrió un revés que le hizo recluirse en sí mismo. Culpa a Bosé de este mal, pues separa a ese que se sube a los escenarios de Miguel, su auténtico ser: “Todas estas desgracias son por tu culpa. Dije te voy a reconstruir y ahora vas a volver a ser lo que yo quiero que tú quieras. Te voy a quitar de en medio todas las tonterías y toda la mierda”, mantiene para ‘TardeAR’.

“He sacado más que nunca ese ADN torero diciendo el peligro se mira de frente cara a cara”, destaca el artista, que se ha armado de valor tras limpiar su vida de excesos y malas situaciones. Ahora se siente con fuerzas suficientes como para regresar a los escenarios ocho años después de bajarse de ellos. Lo hace tras un duro trabajo con los mejores profesionales en la materia, con los que colabora a diario en canto y dicción.

Estaba desesperado, pues no encontraba solución al mal que le había arrebatado la voz, su herramienta de trabajo. Es más, no se ponían de acuerdo a la hora de ofrecer un diagnóstico: “Me habían dicho que era emocional, que era de pulmón, que era reflujo, lo probé todo. Ocho años viajando con una miseria en el alma tremenda, porque había perdido la herramienta. Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar, no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de la voz de su padre, para poder comunicarme”.

Las polémicas declaraciones de Miguel Bosé

Según Miguel Bosé, los astros están de su parte y le favorecen a la hora de regresar a los conciertos, con una gira que ha comenzado en México, pero que también le traerá a España. Al decir esto, ha pronunciado una frase que está generando mucho revuelo, al posicionarse no solo como una persona rica, sino como “muy rica”, lo que no ha sentado del todo bien: “El día anterior hubo un eclipse total, los astros son los astros, eso lo sabían desde hace miles de años. Los ricos tienen a su servicio un astrólogo, los muy ricos tenemos dos”.