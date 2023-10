La tajante opinión de Ana Obregón sobre la adopción reaviva el debate sobre su nieta

Ana Obregón ha iniciado una cruzada personal para que se la entienda, después de haber sido ampliamente criticada por su deseo de traer a Ana Sandra al mundo. El nacimiento de su nieta, hija de su fallecido hijo Aless Lequio, no es compartida por todos. Ella no quiere convencer a nadie, pero sí pide el respeto necesario para continuar con su vida como le plazca. Así lo ha reclamado ampliamente en una entrevista concedida a la televisión catalana, donde ha puesto sobre la mesa el controvertido debate sobre el vientre subrogado o la adopción. De hecho, lo ha avivado con sus tajantes declaraciones, haciendo que las redes sociales echasen humo.

Ana Obregón Instagram

La presentadora ha estado apartada un tanto desde que naciese su nieta, aunque en redes sociales se muestra cada vez más activa a la hora de presumir de niña. Su decisión de cumplir con la última voluntad de su hijo fue motivo de disputa popular, incluso llegando al Congreso de los Diputados esta cuestión. Ahora, se sienta en el plató de ‘Collapse’ de TV3 para responder a Ricard Ustrell a sus cuestiones y, de paso, protagonizar unos instantes de tensión cuando ambos confrontaron sobre si tener hijos es un derecho fundamental o no.

Ana Obregón considera que “tener un hijo es lo más maravilloso del mundo. No hay nada más bonito”. Parece que el presentador está de acuerdo con esta afirmación, pero sigue sin entender la paternidad como un derecho que deba ser protegido constitucionalmente. “¿Cómo que no es un derecho? No te entiendo, que no sea un derecho”, decía impactada la actriz buscando en su entrevistador la clave: “No tienes un derecho a, por haber nacido, tener hijos”, le decía Ustrell, que añadía que “tienes derecho a una vivienda, a tener una casa. Tú puedes tener los hijos que te dé la gana, si tus condiciones físicas lo permiten, en España”. Pero Ana no quiere centrar el debate en nuestro país, pues consiguió ser abuela en los Estados Unidos: “Yo no te hablo de España, a mí me da igual que no sea legal en España la subrogación. A mí me da igual. En España dentro de poco va a estar prohibido todo. Y todos lo aceptados. Nos prohíben todo”, se quejaba.

Así, se planteó la opción de la adopción como alternativa al vientre subrogado al que ha recurrido. Ella rechaza esta posibilidad de forma muy tajante: “No es tu sangre”. Lo hace porque su deseo de ser abuela “no es un capricho”, sino algo que ha tenido que hacer para cumplir lo que su hijo le pidió antes de morir: “Es lo más maravilloso. Ahora mismo he conseguido un milagro absoluto, cumplir la última voluntad de mi hijo”. Y es que Ana Obregón siente orgullo por haber hecho feliz a su vástago allá donde esté, pues su polémico paso lo ha hecho “solo por mi hijo, absolutamente”.