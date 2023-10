La prima de Aless Lequio sufre un arrebato de nostalgia y se confiesa en una carta

Fue en mayo de 2020 cuando la tragedia se instaló en casa de Ana Obregón, con la triste noticia de la muerte de su único hijo, Aless Lequio. Su pérdida le sumió en un pozo de tristeza del que le ha costado horrores salir, lo que no ayudó el fallecimiento de sus padres. Sí lo ha hecho la llegada de la pequeña Ana Sandra, hija biológica de su hijo, que en breves celebrará su bautizo, arropada por sus seres queridos y las personas más importantes en la vida de su papá. Será el caso de Celia Vega-Penichet, prima de Aless, que ejercerá en la ceremonia como madrina, además de haber designada por la presentadora como futura tutora legal en caso de que suceda una fatalidad. Una elección que no ha sido arbitraria y es que ella siempre ha sido uno de los pilares más importantes en la vida del hijo de Alessandro Lequio.

Aless Lequio con su prima, Celia Vega-Penichet Instagram

Ana Obregón ha dejado buena cuenta del dolor que la pérdida de su hijo le ha provocado. Poco menos lo ha hecho su sobrina, que siempre ha preferido no acaparar el foco mediático y afrontar el duelo en la intimidad. Sin embargo, siempre tiene a su primo en mente, lo que a veces le hace tener arranques de nostalgia en sus redes sociales, como así acaba de suceder con la publicación de una desgarradora carta que ha emocionado a propios y extraños.

Celia Vega-Penichet no se siente muy cómoda mostrando sus sentimientos en público, pero el amor que siente por su primo y el dolor de su ausencia le ha hecho escribirle una sincera misiva. “Espero honrar tu memoria en la forma en que vivo y amo. Espero hacerte sentir orgulloso, incluso si ya no estás aquí para verlo”, le dedicaba la joven en inglés, que cierra su mensaje con una promesa incondicional: “Siempre estás en mi mente, pero te he echado mucho de menos últimamente”.

Finalmente, será el próximo mes de diciembre cuando la pequeña Ana Sandra sea bautizada. Lo hará con el mejor amigo de Aless Lequio, Justin, como padrino y con Celia Vega-Penichet como madrina. Tan importantes fueron en la vida de su hijo, que Ana Obregón ha querido que su nieta siempre esté vinculada a ellos, para que velen por su protección cuando ella falte. Especialmente esta última, que llegado el momento se encargará de cuidar de la hija de su primo, con el que creció de forma tan estrecha que casi le ha considerado más como un hermano. Ahora nota su ausencia, llora que no está, pero continua adelante con la firma determinación de que, allá donde esté, pueda sentirse orgulloso de sus pasos.