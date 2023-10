Ana Obregón pide a Alessandro Lecquio que asista al bautizo de su nieta

Aunque la relación entre ambos no pasa por sus mejores momentos, Ana Obregón ha iniciado un acercamiento hacia Alessandro Lequio para intentar convencerle de que asista al próximo bautizo de Anita, la nieta de ambos, que tendrá lugar días antes de las fiestas navideñas, a mediados del mes de diciembre.

Que se sepa, Dado, como se le conoce en la intimidad al italiano, no ha mostrado, de momento, el menor interés en conocer a la niña, que vino al mundo mediante gestación subrogada, hace ahora seis meses, en el Memorial Regional Hospital de Miami. Desde entonces, su mediático abuelo no solamente se ha negado a ver al bebé sino también a hablar públicamente de la pequeña Anita Sandra.

Alessandro Lequio yAna Obregón con su hijo Aless Lequio Instagram

Hace unas semanas, Obregón manifestaba que "por nuestro hijo, Dado y yo vamos a estar juntos siempre. Que él tome la decisión de no ver a Anita, pues que no la vea, no me importa, sus motivos tendrá, yo ahí no entro. Pero sé que cuando la vea se va a derretir, porque es idéntica a Aless".

El padrino del bautizo será Justin, un íntimo amigo del fallecido que reside en los Estados Unidos. Precisamente, ante la imposibilidad de venir a España antes de diciembre, la ceremonia religiosa se ha retrasado hasta poco antes de las Navidades.