Terelu Campos explica qué le pasó en la misa de su madre tras las crueles críticas

Este lunes, Terelu Campos y Carmen Borrego congregaron a su familia y amigos en Málaga para dar el último adiós a María Teresa Campos. La idea era depositar las cenizas de la veterana presentadora, cumplir con sus últimas voluntades y hacer piña con sus seres queridos para despedirse de ella por última vez, así como recordar aquellos maravillosos años en los que ha estado a su lado. Sin embargo, añadido al dolor por la pérdida y lo complicado que es el duelo, se añade un problema que sufrió Terelu Campos a su llegada a la iglesia de San Pablo de Málaga. Un gesto que han entendido la mayoría, pero no todos, lo que ha conllevado a la aparición de críticas contra ella por no actuar como algunos habrían deseado.

Terelu Campos y Carmen Borrego Gtres

La presentadora de ‘Sálvame’ estaba sobrepasada con el cariño que el pueblo de Málaga demostró a su madre. Además de su círculo más cercano, al templo se acercaron cientos de fieles de la presentadora, que deseaban presentar sus respetos a la familia y acompañarles en tan complicado momento. Sin embargo, eran tantos que al final Terelu Campos terminó por agobiarse y la forma de protegerse de esta situación ha sido muy criticada por un sector. Algo a lo que ha querido hacer frente aceptando la oportunidad que le brindaba Joaquín Prat en su nuevo programa en Telecinco, ‘Vamos a ver’.

“Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos que se han volcado con mi madre. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron el esfuerzo de acercarse hasta la iglesia de San Pablo y hacerlo de todo corazón, en nombre de toda mi familia, no solo mío”, comenzaba a decir Terelu Campos aún conmocionada por lo sucedido y con las emociones a flor de piel. Así, entró a explicar qué pasó a las puertas de la parroquia, donde se vivieron instantes de tensión y que al final han derivado a que ella vuelva a estar en el ojo del huracán, sin darle un respiro para recuperarse de su último gran revés.

Terelu Campos y Carmen Borrego Gtres

“Yo soy una persona claustrofóbica y me aterroriza verme rodeada. Si a alguien no le ha parecido bien, que me cuidara en la entrada, lo siento mucho”, desliza Terelu Campos, que no comprende por qué debe dar explicaciones por refugiarse en el interior de la iglesia cuando se sintió agobiada y sin salida. Lo que no entiende es que le exijan estar perfecta y siempre disponible para el mundo, incluso cuando está recomponiéndose de la muerte de su madre. “Hay veces en la vida que cuando uno hace determinados comentarios y sabe de quién está hablando, debe hacerlo de otra manera, pero allá cada cual con su conciencia”, zanja desquitándose de las críticas cosechadas, a las que prefiere no dar mayor pábulo. Bastante tiene con recuperar su vida con el vacío tan grande que ha dejado María Teresa Campos con su partida: “Ahora me gustaría disfrutar un poco de mi familia”, se despide.