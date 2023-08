Terelu Campos, muy dura, le dice a Makoke todo lo que piensa de ella “sin escrúpulos”

Makoke y su hijo, Javier Tudela, se sentaban en la tarde de este viernes en el plató de ‘Así es la vida’ para comentar su paso por el reality ‘Vaya vacaciones’. Sin embargo, el momento jugoso de la jornada llegaba cuando el programa se reservó una polémica para sus invitados. La enemistad de la exmujer de Kiko Matamoros con Terelu Campos lleva tiempo coleando, pero en el reality volvió a salir a colación, lo que obligó a Alejandra Rubio a tomar partido para defender a su madre. Ahora todas estaban reunidas en un plató, a excepción de la hija de María Teresa Campos, que en su lugar optó por decir todo lo que piensa desde la comodidad de su casa a través de una llamada telefónica.

Ha sido Makoke quien llamaba en directo a la que fuese su amiga para saber por qué motivo le ha retirado la palabra y así “zanjar el asunto”. Quería poner en un aprieto a Terelu Campos, pero ella estaba preparada y al final la jugada le ha salido bien cara. “Te lo he preguntado por activa y por pasiva. No sé si es por el tema de Alejandra, pero te pido disculpas. O si hay algo más. Nunca me has contestado. Pues te llamo en directo, no tengo ningún problema”, proponía la concursante, que no esperaba que su examiga iba a ser tan clara.

“Quizá no te he contestado porque me es complicado contestarte. He preferido dejarlo ahí”, se excusaba Terelu Campos muy tajante, para explicar por qué no respondía a sus mensajes pidiendo perdón y tratando de buscar un acercamiento. Pero al final a la presentadora se le ha buscado la confesión y no ha tenido reparos en hacer alusión a las supuestas broncas de Makoke con Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’: “Lo que ocurrió en el pasillo, algo que nunca me contó mi hija, dicho sea de paso, no me pareció feo, es que ni siquiera voy a calificarlo”.

Además, ha querido dejarle claro que su hija es intocable para ella: “Jamás tocaría a lo que tú más quieres en el mundo. Jamás. Si trabajara en un medio de comunicación, antes me inmolo yo. Esa persona ha formado parte de mi vida. Esa persona, para mía, aunque ya no tenga trato diario con ella, ha sido como una hija para mí”, asegura haciendo mención a Anita Matamoros, quien fuese otrora íntima amiga de Alejandra Rubio. “Si esa persona hubiera estado sentada a mi lado en un plató, la hubiera arropado. Si hiciera algo que yo creo que no está bien, la hubiera cogido para decirle ‘esto a mí me duele si me lo dices así’. Pero lo hubiera hecho como una madre, no como una colaboradora de televisión”, subraya muy enfadada, sin intención de restar tensión al momento y sin dejar a Makoke meter palabra.

La exmujer de Kiko Matamoros pedía sin cesar que le dejasen hablar, pero Terelu Campos no estaba dispuesta a callar después de verse forzada a hablar algo en público que hubiese preferido callarse. “Escrúpulos tengo y bastantes”, se defendía la exmodelo. “A lo mejor no puedo decir cosas, porque no serían positivas para ti, ni para otras personas”, respondía su contrincante mediático, que prefería de nuevo medir sus declaraciones para no echar más leña al fuego. “No, no me das permiso, el permiso me lo doy yo, no tú. Yo sé dónde trabajo, sé hasta dónde puedo decir las cosas”, se mordía de nuevo la lengua.

En medio del fragor de esta batalla telefónica con España como testigo, salió a relucir el pasado y el nombre de Kiko Matamoros: “No me duelen prendar en decir la de veces que tú te has peleado con él por apoyarme a mí. No soy una persona ruin, que no es agradecida, cuando sé que te has partido la boca con el padre de tu hija por defenderme a mí. Una cosa no quita la otra, pero no puedo pasarme la vida rindiéndote pleitesía”.

Terelu Campos lo tiene claro, no quiere saber más de Makoke y no entrará en el juego de decirle públicamente qué las separó: “No lo voy a decir en un programa de televisión. No es bueno para ti. Aunque tú no lo creas, hago más callándome y protegiéndome”, zanjó, aunque su rival no quedó conforme: “Te protegerás a ti, a mí no me estás protegiendo”.