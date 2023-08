Este es el único lugar del mundo en el que Terelu Campos se atreve a quedarse en bikini

No están siendo tiempos fáciles para la familia Campos. Los problemas de salud que sufre María Teresa han obligado a sus hijas a rehacer sus rutinas para poder pasar más tiempo con ella, una situación que las ha llevado a privarse de sus planes favoritos, aunque sin el menor problema porque lo hacen por su madre.

Así ocurrió la pasada Semana Santa, cuando no pudieron disfrutar en familia, como otros años, de esa fecha tan señalada en su Málaga natal. Tan solo Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, pudieron pasar unos pocos días en la ciudad andaluza, mientras Carmen Borrego se quedaba en Madrid para cuidar de la veterana presentadora.

Ahora, sus vacaciones de verano también han sido diferentes a lo que las hermanas están acostumbradas. Aunque normalmente pasaban largas temporadas en Málaga, en esta ocasión Terelu Campos ha visto muy reducida su estancia en la Costa del Sol, y encima ha sido algo “accidentada”, tal y como ella misma ha narrado en su blog de “Lecturas”.

Terelu Campos en la playa Gtres

Terelu Campos no es mucho de playa, pero cada verano se baña en el mar por lo menos una vez. Este agosto no iba a ser diferente, pero cuando estaba a punto de meterse en el agua, “veo que hay un matrimonio que sale despavorido del agua. Les acaban de picar tres medusas: dos a ella y una a él. Al ver la escena digo: ‘Terelu, no me lo puedo creer. La piscina verde y el mar con medusas’”.

Por fortuna, a Terelu Campos le quedaba la piscina de la casa de su madre para darse un refrescante chapuzón. Se trata de un lugar muy especial para ella “porque es el único lugar del mundo en el que me pongo en biquini, porque me siento protegida y segura”.

Por lo visto, Terelu tiene muy buena relación con los vecinos de la urbanización, y no solo disfruta de la piscina por el baño, sino porque también es el momento de reunirse con ellos y ponerse al día.

Sin embargo, Terelu Campos tampoco pudo disfrutar como le habría gustado del baño en la piscina, porque “el agua estaba verde”, así que las vacaciones -y cortas- vacaciones de la presentadora en Málaga le han dejado un sabor algo agridulce.