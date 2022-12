El sorprendente acercamiento de Rocío Carrasco a Makoke

Anoche Rocío Carrasco vivió una de sus noches más emotivos en televisión. La hija de Rocío Jurado volvió a ser la protagonista del ‘Mediafest Night Fever’ junto a Shaila Dúrcal, con quién interpretó la canción ‘Me gustas mucho’ de Rocío Dúrcal, íntima amiga de ‘la más grande’. Las dos sorprendieron al público con una emocionante actuación y fueron las reinas de la velada, eclipsando a los demás participantes.

Por este motivo tan especial, Rocío Carrasco no quiso que su gran noche se ensuciase con algún tipo de conflicto o tensión y quiso tener la fiesta en paz con Makoke, que se estrenó como participante del talent show. La exmujer de Kiko Matamoros ha sido muy crítica con la hija de Rocío Jurado esos últimos días y su encuentro suscitaba muchísima expectación. La colaboradora de ‘Fiesta’, en su última intervención en el programa, volvió a ser muy crítica con la mujer de Fidel Albiac y le dedicó unas durísimas palabras que hicieron que Emma García, la presentadora del espacio, le recriminase su actitud. “Qué fácil es hablar cuando una está bien a nivel mental. Es muy fácil hablar y juzgar” le espetó la vasca.

Rocío Carrasco y Shaila Dúrcal cantando juntas. HISTORIA DE LA TELEVISIÓN #Mediafest4 pic.twitter.com/JKuPyAkC8P — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 2, 2022

Pero más allá de un encontronazo, Rocío Carrasco fue muy conciliadora con Makoke al encontrarse entre bambalinas, algo que sorprendió a la misma colaboradora de ‘Fiesta’. “He coincidido con Rocío Carrasco y Fidel Albiac en cada de María Teresa Campos, he estado con ella de fiesta... Cuando la he visto mi intención era saludarle pero la he notado cortante. Con Fidel sí he hablado. Más tarde Rocío se ha acercado y me ha dicho un piropo que ha aliviado la tensión” relataba la madre de Anita Matamoros. “Me ha dicho hasta morena estás guapa y me ha gustado, ahí se ha aliviado la tensión, declaraba asombrada Makoke.

Rocío Carrasco ha decidido hacer caso omiso a las opiniones que tienen los demás sobre ella y no ha querido darle más bombo a la situación, centrándose en el bonito homenaje que habían preparado Shaila Dúrcal y ella a sus madres. Después de este bonito gesto que ha tenido con Makoke, ¿seguirá criticando la exmujer de Kiko Matamoros a la hija de Rocío Jurado?