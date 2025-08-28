Horóscopo Escorpio de hoy, 29 de agosto de 2025: las predicciones para la salud, el amor y el dinero.

La nostalgia puede asomar y, con ella, un deseo de proteger tu refugio emocional. Tu energía y seguridad aumentan, y te expresas con claridad y calidez. Es un buen momento para cerrar la semana ordenando pendientes y celebrando logros, incluso si sientes que merecías más. Pon el foco en el hogar: despeja un rincón, prepara una receta familiar o llama a alguien muy querido. Evita decisiones drásticas si surge confusión; analiza datos y sintetiza ideas. Acepta invitaciones sociales ligeras y deja que tu encanto natural haga el resto.

Salud

Tu equilibrio interno mejora al cuidar tu espacio y tus ritmos. Prepara comidas caseras para controlar ingredientes y reducir excesos. Crea una zona sin pantallas en casa para desconectar por la tarde; te ayudará a bajar revoluciones y dormir mejor. Cena ligera, al menos dos horas antes de acostarte, y elige infusiones suaves. Si notas nerviosismo, respira hondo y realiza estiramientos suaves. Un rato de quietud te dará una paz tangible y fácil de mantener.

Dinero

Hoy toca revisión y balance. Gestionas asuntos financieros con eficacia, pero evita decisiones importantes si hay confusión. Ajusta tu estilo de vida a tus ingresos reales y reserva un margen para imprevistos. Revisa suscripciones, pequeños gastos y planifica un fondo de emergencias del hogar. Si te proponen un reconocimiento o premio, acéptalo con gratitud, pero valora su impacto real. Deja cerrados los números básicos y anota acciones concretas para la próxima semana.

Amor

Tu magnetismo se intensifica y disfrutas de la atención ajena. Una invitación a una reunión o fiesta puede abrir una conexión cálida. En pareja, utiliza el formato “Me siento… cuando… y necesito…” para aclarar límites y reforzar ternura; un ritual de agradecimientos antes de dormir unirá complicidades. Si estás soltero, registra en una bitácora de conexión lo que te emociona y lo que no. Tu generosidad auténtica favorece encuentros sinceros y sin malentendidos.

Resumen del día

