No pongas aquí los espejos en casa: solo te traerán discusiones y 'malas energías'

El hogar es una fortaleza en la que refugiarnos del mundo exterior, es el espacio mínimo e irreductible en el que sentirnos seguros. El hogar es el lugar donde rodearnos de nuestros seres queridos, una fortaleza aparentemente infranqueable desde la que protegerse de todo lo que queda afuera. Charlotte Perriand, la icónica arquitecta y diseñadora francesa, dijo con razón que "la extensión del arte de la vivienda es el arte de vivir, vivir en armonía con los impulsos más profundos del hombre y con su ambiente adoptado o prefabricado".

Independientemente de que habitemos en una vivienda en propiedad o en una de alquiler, no toda casa puede considerarse un hogar. Aunque, como reza el dicho, "en todas casas cuecen habas" (en todas se dan discusiones), hay casas donde reina el caos y la inseguridad, y más que un hogar son una cárcel para algunas personas que moran en ellas.

Pareja de mudanza PIXABAY

Para hacer de cualquier espacio un hogar, es necesario mucho trabajo y esfuerzo, no solo para acondicionarlo al gusto de cada uno, sino para crear un ambiente positivo y libre de malas energías, lo cual no siempre es tan sencillo, sobre todo si no se tienen los conocimientos adecuados. En ello mucho tiene que decir la disciplina oriental tradicional del Feng Shui.

¿Qué es y cómo funciona el Feng Shui?

El término 'Feng Shui' proviene del chino, y significa literalmente "viento y agua". Se trata de un sistema filosófico tradicional de China, surgido hace miles de años, en línea con el pensamiento taoísta. Uno de sus principios fundamentales es el de 'dejar que las cosas fluyan', el de no interferir de manera artificial con los flujos naturales de energía del universo, simplemente aceptarlos y bailar con ellos.

Se popularizó en Occidente desde mediados del siglo XX, cuando esta parte del mundo abrió la mente y los oído a disciplinas alternativas de conocimiento ancestral procedentes de culturas lejanas que, hasta el momento, eran poco conocidas o ignoradas, incluso rechazadas con desprecio. No son pocos arquitectos, diseñadores de interiores y otros profesionales del sector que hoy por hoy reconocen la importancia del Feng Shui en la construcción de hogares para vivir y no simplemente para sobrevivir.

Piedras en equilibrio Feng Shui PIXABAY

Hoy en día, dado que cada vez más gente está tratando de buscar ser 'consciente' de muchos aspectos importantes de sus vidas, es normal que el Feng Shui esté tan de moda. Esta disciplina lo que persigue es conseguir que la ocupación del espacio por parte de los humanos se dé de manera consciente y en armonía con el medio ambiente y las formas de la naturaleza.

Se basa en tres pilares fundamentales: el estudio de la forma de los objetos y bienes; la orientación espacial de la casa y sus cimientos; y el cálculo de la influencia del paso del tiempo sobre los espacios. Existen diferentes escuelas dentro de esta disciplina alternativa del conocimiento, pero casi todas coinciden en estas directrices básicas.

Mantén tu hogar libre de 'malas energías': evita colocar aquí espejos

Los espejos proyectan la imagen de lo que se coloque frente a ellos porque son capaces de rebotar la luz de los objetos de forma clara y precisa, normalmente sin muchas deformidades. Por ello, siempre han sido un símbolo de 'dualidad' y de profundización o reflexión en uno mismo. Observar el reflejo propio no es sino mirarse a uno mismo a los ojos, a través del alma.

Al igual que hacen con la luz, el Feng Shui considera que los espejos también son capaces de rebotar y desviar las energías que llegan al hogar, y son muy utilizados a modo de barrera que impida o saque del espacio íntimo las malas vibras que puedan tanto venir del exterior como generarse internamente. Así lo explica el arquitecto especialista en Feng Shui Kike Claveria (@kikeclaveria) en un vídeo que compartió recientemente en la plataforma de TikTok, donde cuenta ya con casi 400.000 seguidores.

Existen, según el experto, tres lugares principales donde tenemos que evitar colocar espejos en la casa:

Frente a la puerta de entrada. Siguiendo esa idea de dejar fluir las energías, colocarlo en este emplazamiento solo provocará que todo lo que fuese a entrar y renovar el ambiente interior rebote y no consiga pasar. Esto puede fomentar la 'quemazón', las discusiones recurrentes sobre los mismos asuntos o el malestar por pensamientos circulares.

En frente o al lado de la cama. Kike Claveria desaconseja fervientemente emplazar los espejos de tal forma que nos podamos ve reflejados en ellos mientras dormimos, porque causará intranquilidad y dificultades para conciliar el sueño. Durante la noche, los pensamientos inconscientes prevalecen en la mente, y no es conveniente que se vuelvan hacia nosotros.

En el cabecero de la cama. Además de poco práctico, para la orientación cardinal del Feng Shui, la cabeza se identifica con el elemento del agua. Según el arquitecto alternativo, al estar el cuerpo humano compuesto por un 70% de agua, esta clase de objetos causa especial influencia sobre nosotros. Reflejando en bucle las ondas del inconsciente, solo hacen que volvamos una y otra vez sobre los mismos pasos, impidiéndonos progresar mentalmente y creando cansancio y 'burnout'.

NOTA:Este artículo sobre el Feng Shui se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. El Feng Shui no es una ciencia exacta y sus predicciones y conclusiones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.