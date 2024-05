"Redflags" y "greenflags" de cada signo del zodíaco, descubre lo que dice el horóscopo sobre tus amores e incompatibilidades

El ser humano, desde los comienzos de la historia (y la prehistoria), ha buscado diferentes explicaciones alternativas para construirse una forma de entender el espacio misterioso y siempre nuevo que lo rodea.

Una de las formas para comprender y clasificar el mundo es a través de símbolos, objetos cotidianos en los que condensar ideas más complejas, haciendo poesía de lo cotidiano y enriqueciendo la comprensión de la propia vida.

¿Qué es una "greenflag"? Una bandera verde son todas aquellas señales que puedes ver en otra persona y que te hacen perder la cabeza, ya sea porque veas en ella al amor de tu vida o una futura amistad muy íntima. Las "greeflags" son alertas naturales del destino que nos ayudan a ver lo mejor en otras personas para saber que son totalmente compatibles con nosotros, si no almas gemelas.

¿Qué es una "redflag"? La bandera roja significa "no bañarse", contigo no, bicho. Son todos aquellos detalles que vemos en otras personas y nos hacen saltar las alarmas, que nos avisan les peligro de una posible conducta tóxica u odiosa que veamos en ellos. Detectar una "redflag" es como ponerle la cruz a alguien, ya no podremos ver otra cosa en ella que no sea esos defectos que nos hacen almas incompatibles.

Qué flor eres según tu signo del zodíaco

Por todo ello, es posible deducir los arquetipos que cada signo representa en la imaginación de los demás, y compararlos con los comportamientos básicos que la ciencia de la astrología otorga a las personas nacidas bajo cada una de las constelaciones. Cada horóscopo interactúa con el resto de personas de una manera muy distinta, que vienen determinadas por sus astros y sus principales planetas de influencia.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

"Redflags" de Aries: Lo sentimos mucho, pero tienes que relajarte un poco. Eres un cabeza loca, vas a acabar lastimándote, no vayas con tantas prisas. Tienes mucha energía, pero tienes que aprender a focalizarla. Te enciendes demasiado rápido, y saltas a la mínima. Y, por favor, reconoce que algunas veces puede que no lleves la razón.

"Greenflags" de Aries: Probablemente un signo que tiene a los amantes más fogosos, menuda marcha. Además, cuando te propones algo en la vida, no paras hasta que lo consigues. No te importa sacrificarte e invertir mucho en otras personas que crees que lo merecen, y eso es algo admirable.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

"Redflags" de Tauro: Está muy bien el "carpe diem" y todo eso, pero podrías estar un poco más pendiente de tus responsabilidades. Tus amigos te quieren un montón, pero estaría bien que hablases con ellos más de vez en cuando.

"Greenflags" de Tauro: Eres un verdadero amor y siempre tienes las palabras adecuadas para cada problema. En el plano sexual, sueles dejar muy claros tus límites y no guardas demasiada vergüenza, por lo que es muy fácil tratar contigo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

"Redflags" de Géminis: A veces puedes ser demasiado retorcido. Está bien tener algo de astucia, pero lo tuyo ya es de ser un poco cara dura. Eres demasiado inestable, tan pronto estás de buen humor como de mala leche, o simplemente no estás, te vas sin decir nada. Debes cuidar un poco más esa empatía.

"Greenflags" de Géminis: Eres tremendamente creativo y siempre se lo ríe mucho la gente de tus chistes, la verdad que le das una alegría especial al grupo con tu presencia. En el amor, sorprendes a casi todo el mundo, y aunque no tienes mucha estabilidad, sabes qué es lo que necesitas con cada persona en todo momento.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

"Redflags" de Cáncer: Resultas demasiado intenso, que está perfecto emocionarse, pero a veces te ahogas tú solo en un vaso de agua. Es importante externalizar tus problemas, pero debes aprender a tratarlos también contigo mismo y no recurrir siempre a los demás, porque puedes resultar algo cargante.

"Greenflags" de Cáncer: Siempre que se te necesita estás ahí para ayudar a los tuyos y consolarles, eres un auténtico "support" del grupo. En el amor, despiertas pasiones profundas, y quien se enamora de ti lo hace de manera muy intensa. Cuando te comprometes, lo haces en serio, y cuando no, sabes sacarle toda la emoción posible a los instantes.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

"Redflags" de Leo: Sí, tienes buen don de palabra, pero abusas un poquito de él. Deberías dejar intervenir más a los demás, son conversaciones, no monólogos. Y, aunque sí eres una persona atractiva, te lo tienes demasiado creído. Menos lobos, caperucita.

"Greenflags" de Leo: En el amor eres todo lo contrario, te entregas sin resistencia y haces todo porque la otra persona reciba toda la atención. Con tus amigos, ya lo sabes, eres la pieza que une al grupo, y ninguno duda en llamarte el primero cuando necesitan ayuda, te valoran mucho.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

"Redflags" de Virgo: En muchas ocasiones eres demasiado racional, debes dejarte guiar un poco más por tus emociones, ser algo menos frío. A veces eres un poco repipi, ya sabemos todos de tu inteligencia, pero no hace falta que la utilices para hacer de menos al resto.

"Greenflags" de Virgo: Sabes ganarte bien a los demás, y encuentras siempre las palabras adecuadas para resolver los problemas de manera pacífica. En el amor al principio atraes por el físico, pero luego dejas a todos prendados por tu forma de pensar y lo bien que se lo pasan contigo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

"Redflags" de Libra: A veces resultas demasiado inocente, siempre hay que estar un poco alerta con de quien no conoces sus intenciones, pero tú te fías de todo el mundo, y luego te decepcionas. Te falta sacar algo de carácter más de vez en cuando, poco a poco, y no guardarlo todo hasta que explotes, que eso no es sano.

"Greenflags" de Libra: No soportas ver cómo tus amigos pelean, por eso siempre eres el primero en entrar a separarles, sin decantarte por ningún bando, con empatía y mucha inteligencia emocional. En el amor, eres fogoso y dedicado, además de que no se te puede reprochar nada, todo lo haces bien y siempre eres muy respetuoso con los demás, es un gusto pasar tiempo contigo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

"Redflags" de Escorpio: Debes mantener más la calma, te dejas llevar demasiado por las primeras impresiones y la magia de los dulces primeros momentos. Vives en las nubes, baja un poco más de vez en cuando.

"Greenflags" de Escorpio: No hay personas más fieles que los Escorpio, además que no les molestará en absoluto si tienen que dejar de lado algún asunto personal para atenderte a ti si lo necesitas. Son sensibles y aventureros, por lo que en el amor suelen ser fugaces, pero muy sentidos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

"Redflags" de Sagitario: No siempre, pero a veces pecas un poco de soberbio. Sí es cierto que eres muy mañoso, pero es imposible que una persona tanto de todo. Prueba a tener en cuenta la opinión y el saber de los demás de vez en cuando.

"Greenflags" de Sagitario: En el amor, son el signo más proclive a comprarle regalos a la otra persona, y no por complacerla, sino por puro sentimiento de querer hacerla feliz. Como amigos, los Sagitario son fieles y resolutivos, solucionan los imprevistos con bastante velocidad y sin complicarse la vida.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

"Redflags" de Capricornio: Aunque nadie te lo diga, a veces resultas un poco comodón. Deberías salir más de tu zona de confort, y también aceptar planes y tipos de personas que no conozcas sin tanto prejuicio.

"Greenflags" de Capricornio: Si un Capricornio te echa el guante, no te dejará escapar. Son la paz y la tranquilidad absolutas, perfectos como pareja si eres su contraparte desordenada y caótica. Como amigos, dan buenos consejos, siempre siendo muy objetivos y justos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

"Redflags" de Acuario: Sabemos que tienes muchísimos intereses y muy diversos, pero, por favor, dedícate algo de tiempo a ti también, descansa un poco. Tienes que aprender a dejarte disfrutar sin culpabilizarte por ello.

"Greenflags" de Acuario: A pesar de que se pierde muchas reuniones de grupo, siempre consigue sacar el tiempo para estar presente en los momentos importantes, nunca falla a sus amigos. En el amor, los Acuario tienden a ser algo despistados con las fechas y los datos, pero lo compensan con su gran intención para complacer al otro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

"Redflags" de Piscis: Seguir tus sentimientos es importante, pero también lo es a veces tomar las decisiones serias con calma y con la razón, dejando a un lado tu impulsividad y tus prisas. Pecas de intenso, bájale un poco las revoluciones y lo harás mucho mejor en la vida.

"Greenflags" de Piscis: Las personas de este signo saben escuchar como nadie los problemas de los demás, y se comprometen sentimentalmente de manera muy profunda. En el amor, son intensos, pero sin ser agobiantes. Se deshacen en cumplidos y atención hacia la otra persona, y son extremadamente fieles.

NOTA: Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.