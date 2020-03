Los médicos venezolanos asilados en España que quieren ayudar en la lucha contra el coronavirus

Lleva aquí casi un año y reconoce que no puede quedarse de brazos cruzados mientras España sufre esta pandemia. Susan Torres abandonó Venezuela después de haber terminado la carrera de Medicina en el estado de Falcón. Lo hizo no solo por la crisis humanitaria en la que está sumido su país, también por la persecución política.

Una vez en Madrid, donde lleva desde abril de 2019, solicitó asilo. También que le homologuen su título universitario, pero aún faltan meses para que lo obtenga. Los trámites burocráticos son tediosos y suelen demorarse unos 18 meses. Pero lo que realmente le preocupa ahora es no poder ayudar a los españoles.

“Como ya nos pasaba en los hospitales venezolanos, que nos daba impotencia no poder hacer más por falta de material o insumos, aquí vemos que tenemos los conocimientos y las herramientas para hacer algo en pleno brote de coronavirus, pero no podemos. Y eso que va a llegar un momento en el que la crisis sanitaria no se va a poder controlar”.

Torres reconoce que tanto ella como otros colegas sienten el compromiso de ayudar, la necesidad de ser solidarios, aunque tienen las manos atadas. “Mientras no nos lo permitan no podemos hacerlo, obviamente”. Por eso ella y otros médicos venezolanos proponen que les acepten como voluntarios o que puedan colaborar durante esta pandemia.

El jueves dirigieron una carta a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de alertas y Emergencias, en la que recordaban el llamamiento inherente a todos los profesionales de la salud calificados para atender esta compleja situación y le recordaban que “nuestro juramento hipocrático nos motiva a ofrecernos como apoyo donde quiera que se nos necesite”.

También la Asociación de Médicos Venezolanos respalda esta iniciativa e insiste en brindar todo el apoyo necesario a España en esta crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Casi 5.000 médicos venezolanos

En nuestro España residen ya más de 400.000 venezolanos, una cifra que no deja de aumentar. A pesar de que unos 150.000 poseen doble nacionalidad, lo cierto es que Venezuela es el país que más asilo solicita en España (alrededor de 138.000). En 2019, la cifra total de demandantes de asilo ascendió a más de 40.000. En total, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado su país.

Según datos de la ONG Refugiados Sin Fronteras, en España hay casi 5.000 médicos venezolanos. Al igual que la doctora Torres, de 26 años, más de la mitad de los galenos aquí tienen menos de 35 años. De acuerdo con la misma asociación, el 40% de los médicos que residen en España aún no tienen su título convalidado.

“Sabemos que cientos de nuestros colegas se encuentran en España realizando cualquier tipo de actividades laborales distintas al ejercicio de la medicina por razones de homologación de títulos, sin embargo, somos agradecidos con las oportunidades que nos ha dado España como país y por ello, nuestra solidaridad es irreductible”, reza la carta que ha firmado un grupo de doctores asilados venezolanos.

Primeros casos de coronavirus en Venezuela

Ayer se confirmaron los dos primeros positivos por Covid-19 en Venezuela. Torres, que ha visto los hospitales venezolanos desde dentro, reconoce que “Venezuela no está preparada para recibir una crisis de esta magnitud”.

La doctora insiste: “Venezuela no está preparada, no hay ni un hospital que esté listo para recibir el coronavirus” y recuerda los altos porcentajes de desnutrición. “En los hospitales, que no hay recursos ni insumos, no pueden enfrentarse a esta pandemia”, concluye Torres.