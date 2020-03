EE UU, próximo foco mundial de la pandemia

Con más de 50.000 enfermos diagnosticados, 637 muertos, casos en los 50 Estados de la Unión, y duplicando las cifras cada tres días, EEUU parece dirigido a ser el próximo foco mundial de la pandemia de coronavirus. Lo dicen las autoridades médicas y lo repiten los expertos en epidemiología. Pero la Casa Blanca no está de acuerdo. De hecho, Donald Trump ya ha pedido a sus asesores que busquen la forma de reabrir el país y acabar con las medidas de aislamiento de aquí a quince días.

Unas medidas que en ningún caso están siendo tan estrictas como en Italia o España, no digamos ya en China. La falta dramática de kits de detección, por otro lado, impidió implementar una táctica más similar a la de Corea del Sur. En declaraciones a la cadena Fox, donde fue entrevistado durante la mañana del martes, Donald Trump expresó su deseo de que el confinamiento acabe en dos semanas. «Dos semanas», dice Trump, que asegura que de ser necesario concederán «un poco más tiempo», pero que al mismo tiempo insiste en la urgente necesidad de «reabrir este país».

Como viene siendo habitual, aprovechó para responder a las críticas de los gobernadores. Uno de los más duros, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, con diferencia el Estado más afectado por la epidemia, lleva varios días reclamando al gobierno federal medidas mucho más severas. La escasez de respiradores mecánicos, y las previsiones de los modelos matemáticos, que predicen que el número de enfermos hospitalizados por coronavirus en Nueva York podría ser de hasta 140.000 en las próximas semanas, fueron respondidas por un Trump airado.

Aunque insistió en que no le culpa de nada, el presidente comentó que no es responsabilidad de la Casa Blanca proporcionar los respiradores. Recordó que el gobierno está construyendo varios hospitales de campaña. Por su lado el vicepresidente, Mike Pence, anunció que Nueva York recibirá más de 4.000 unidades en los próximos días. El problema es que los responsables médicos estiman que Nueva York podría necesitar no menos de 37.000.

A Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, le preguntaron por la posibilidad de que EEUU, lejos de mejorar, profundice en la crisis pandémica. «Estamos viendo una aceleración muy grande en el número de casos de los Estados Unidos», dijo, «por lo que tiene ese potencial. No podemos decir que ese sea el caso todavía, pero tiene ese potencial. Los principales focos siguen estando en Europa, pero también en Estados Unidos. El 85% de los casos reportados en las últimas 24 horas provienen de la región europea y de Estados Unidos».

«Muchos países ahora están tomando medidas muy duras para distanciar a la gente», dijo, «para poner realmente en cuarentena a países enteros, y se ha demostrado que esta es una manera de frenar la propagación del virus y comprar algo de tiempo. Pero para vencer al virus, para detenerlo, los países tiene que poner en funcionamiento medidas muy agresivas, testar cada caso sospechoso, aislar y cuidar a cada persona que se sabe que está enferma y rastrear y poner en cuarentena y encontrar a cada contacto cercano».

¿Abuelos dispuestos a morir?

El vicegobernador de Texas no debe estar muy de acuerdo con estas recomendaciones. Dan Patrick este martes que los abuelos de EE UU están dispuestos a morir para salvar la economía del país, y se puso como ejemplo. “Estoy dispuesto a jugarme mi supervivencia a cambio de mantener América tal y como es. Creo que muchos más abuelos se sienten como yo”, declaró.

Mientras tanto, y con los negocios en todo el país, y especialmente en Nueva York, California y Washington, en alerta roja, sigue sin aprobarse el anunciado plan de estímulos económicos y compensaciones de todo tipo.

Trump, durante su entrevista en la Fox, alardeó de haber frenado el acuerdo del Senado en el último momento. Sostiene que los demócratas tratan de colar medidas que no tienen nada que ver con la crisis del coronavirus y sí con sus demandas más ideologizadas. Lo cierto es que el acuerdo parece más cercano que nunca, con reuniones de horas entre los legisladores que deberían de fructificar en cualquier momento.