Los líderes de la UE piden a la Comisión un plan de recuperación basado en los presupuestos

Los líderes de la Unión Europea (UE) han decidido este jueves pedir a la Comisión Europea (CE) que presente una propuesta para poner en marcha un fondo de recuperación ligado al futuro presupuesto comunitario con el fin de relanzar la economía tras la pandemia de coronavirus, aunque no pactaron los detalles del mismo.

“Hemos acordado establecer un fondo de recuperación que es necesario y urgente. Este fondo tendrá una suficiente magnitud y se dirigirá a los sectores y áreas geográficas más afectadas y estará dedicado a esta crisis sin precedentes”, dijo el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, en una rueda de prensa tras una cumbre telemática.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se han reunido de manera telemática este jueves para intentar avanzar posiciones sobre el plan de reconstrucción que sea capaz de sacar a la Unión Europea de las tinieblas, cuando los estragos económicos ocasionados por el coronavirus muestren toda su crudeza. Aunque hoy no se esperan decisiones detalladas, sí que se va construyendo un consenso sobre algunos puntos aunque a nadie se le escapa lo difícil de la empresa y que el diablo, una vez más, vuelve a estar en los detalles. De nuevo espera una lucha párrafo a párrafo, palabra a palabra, casi coma a coma.

Como se esperaba, hoy las cancillerías europeas han dado un mandato lo más claro posible para que el ejecutivo comunitario siga trabajando en esa nueva propuesta que convierta el nuevo marco presupuestario 2021-27 en el instrumento clave de este plan de recuperación. Una iniciativa que contaría con el visto bueno de la canciller alemana Ángela Merkel ya que no supone la creación de un nuevo mecanismo, lo que complicaría la luz verde en el Bundestang germano.

La canciller ya había vuelto a dar alas a esta posibilidad esta misma mañana desde el Parlamento de su país. “Estamos dispuestos, en el espíritu de solidaridad y de forma temporal, en los próximos dos años, a hacer contribuciones significativamente mayores al presupuesto comunitario”, ha declarado, para después volver a mostrar su oposición insobornable a la emisión de deuda conjunta a través de los denominados coronabonos. “Para mutualizar la deuda, los distintos parlamentos nacionales deben dar primero el visto bueno a transferir su soberanía presupuestaria al bloque. Ese proceso sería muy largo y difícil. Sería malgastar tiempo. No es lo conveniente en la situación actual. Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar sin dilación los instrumentos al alcance para limitar los efectos de la crisis", ha destacado.

Ante el sarpullido que provoca este vocablo no solo en Berlín sino también en La Haya, puede que el encuentro de hoy suponga la muerte definitiva del concepto, sin posibilidad de resurrección. La señal más evidente llega con las declaraciones del ministro de Finanzas italiano, Roberto Gualtieri, al rotativo británico “The Financial Times” en las que apoya sin ambages la propuesta española a favor de la denominada deuda perpetua emitida a través de un fondo creado por parte de las instituciones europeas o, en su defecto, la emisión a largo plazo.

“Un fondo basado en bonos perpetuos sería la solución óptima. Como alternativa, está la posibilidad de un fondo que preste con el vencimiento más largo posible. Hay una amplia demanda en los mercados para este tipo de instrumento. Esto también ayudaría a la estabilidad financiera y fomentaría la unión de los mercados de capitales”, dice Gualtieri.

La propuesta de España

España plantea que este fondo de hasta 1,5 billones de euros -posiblemente apoyado en el marco financiero 2021-27- emita deuda perpetua -de manera mancomunada aunque no mutualizada- gracias a la triple A asociada a las instituciones europeas. Los países más afectados recibirían dinero para estas inversiones pero no a través de préstamos pendientes de devolución-con el consiguiente endeudamiento-, sino en transferencias directas cuyo reembolso sólo sería necesario en el caso de los intereses, no el principal. Estos intereses serían sufragados con impuestos europeos como una tasa a los plásticos o al carbono.

El ejecutivo comunitario llega a esta reunión con su propia propuesta que también podría movilizar de entre 1,5 y 2 billones de euros a través del apalancamiento de los fondos del marco presupuestario, pero divide estas inversiones entre transferencias a fondo perdido y préstamos, y se decanta por bonos de larga duración, en vez de perpetuos. Es aquí donde reside el gran campo de batalla entre las capitales ya que, según reconocen fuentes diplomáticas, la idea española de deuda perpetua y transferencias a fondo perdido es un sapo difícil de tragar para los halcones del Norte.