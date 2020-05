Boris Johnson anuncia que el fin del confinamiento de Reino Unido no será esta semana

Boris Johnson se ha presentado cabizbajo ante sus compatriotas y ha confesado que tienen que dar un paso atrás porque el confinamiento no puede terminarse esta semana como habían previsto. “Y sin embargo, cuando miro dónde estamos esta noche, tenemos la R debajo de uno, entre 0.5 y 0.9, pero potencialmente solo justo debajo de uno.Y aunque hemos progresado en satisfacer al menos algunas de las condiciones que he dado.De ninguna manera los hemos cumplido todos. Y así que no, este no es el momento simplemente para terminar el bloqueo esta semana”.

Para coordinar todo el desescalamiento Johnson anunció un sistema de “nivel de alerta de Covid que estará determinado principalmente por el número R y el número de casos de coronavirus” y que se asemejará al estilo DefCon con cinco niveles: “Cuanto más alto sea el nivel, más difícil y más estricto tendremos que ser. El nivel uno significa que la enfermedad ya no está presente en el Reino Unido y el nivel cinco es el más crítico: el tipo de situación que podríamos haber tenido si el NHS hubiera sido abrumado. Durante el período de encierro hemos estado en el Nivel Cuatro, y gracias a su sacrificio ahora estamos en condiciones de comenzar a avanzar en pasos al Nivel Tres”, ha explicado en su comparecencia televisada.

A pesar de las malas noticias, insistió en que ya se está trabajando en los próximos pasos a dar por la administración británica en base a “los primeros pasos cuidadosos”. “Y el primer paso es un cambio de énfasis en el que esperamos que la gente actúe esta semana”. Comenzarán con la continuación del teletrabajo e ir a las oficinas sólo será en caso imprescindible, como “aquellos en la construcción o la fabricación, que deben ser alentados activamente a ir a trabajar”.

Movilidad

Para mantener la seguridad en los desplazamientos imprescindibles Johnson ha asegurado que “se debe evitar el transporte público si es posible, porque debemos mantener y mantendremos el distanciamiento social y, por lo tanto, la capacidad será limitada”. Recomienda entonces moverse a pie, en coche particular o en bicicleta.

También desgranó que otro paso a dar es que “a partir de este miércoles, queremos alentar a las personas a hacer más e incluso cantidades ilimitadas de ejercicio al aire libre. Puede sentarse al sol en su parque local, puede conducir a otros destinos, incluso puede practicar deportes pero solo con miembros de su propio hogar”. Insistió en mantener el distanciamiento social y avisó de un sistema de multas para la “pequeña minoría" que infrinja las normas.