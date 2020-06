La vuelta a los mítines de Donald Trump no fue “épica”

El presidente Donald Trump volvió ayer a los escenarios. No a los de “The Apprentice” sino a los actos de campaña que en Estados Unidos son realmente un espectáculo. Tanto Trump como su equipo esperaban una vuelta épica del mandatario a los “ring”, donde Trump se siente muy cómodo jaleando a sus bases y recibiendo acalorados aplausos.

Sin embargo, las predicciones de su primer mitin en meses, no fueron las esperadas. Su retorno a los actos de campaña tras la pandemia no fue “épica” como habían aunciado. Aunque el presidente, que se deleita con las grandes multitudes, culpó, como no, a los medios de comunicación, por ser tan desalentadores, y a los manifestantes que se encontraban fuera del BOK Center Arena. Eso sí, Trump no reconoció que muchos de los 19.000 asientos estaban vacíos.

El presidente criticó las protestas contra el racismo y defendió su manejo del coronavirus. Según informa Reuters, Trump trató de utilizar el evento para dar impulso a su campaña después de ser criticado por sus respuestas al coronavirus y la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió bajo la custodia de la Policía de Minneapolis y que ha desatado una oleada de protestas en todo Estados Unidos.

La multitud más pequeña de lo esperado no le robó la capacidad de resaltar el entusiasmo por su candidatura como una ventaja sobre su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, quien evita los grandes eventos de campaña.

Trump ha dejado de lado a sus detractores, que le afean el haber decidido realizar su primer mitin desde el 2 de marzo en Tulsa, Oklahoma, precisamente el lugar con los brotes de violencia racista más sangrientos del país hace unos 100 años.

El presidente, que ha alentado una respuesta militar a las manifestaciones en todo el país, criticó algunas de las protestas. “La desquiciada mafia de izquierda está tratando de destrozar nuestra historia, profanar nuestros monumentos, nuestros hermosos monumentos, derribar nuestras estatuas y castigar, cancelar y perseguir a cualquiera que no se ajuste a sus demandas de control absoluto y total. No estamos conforme“, espetó Trump.

THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER BEFORE! #MAGA pic.twitter.com/AoIcroQUQd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020

El presidente republicano va por detrás de Biden, el aún “presunto” candidato presidencial demócrata, en las encuestas de las elecciones de noviembre. El ex “número dos” de Barack Obama ha aprovechado la polémica gestión de la pandemia de covid-19 como arma arrojadiza contra el mandatario.

Pues bien, Trump defendió su respuesta, y su campaña de pruebas masiva, diciendo que tantos test de coronavirus habían llevado a identificar más casos, aparentemente para su disgusto. “Cuando hagas pruebas hasta ese punto, vas a... encontrar más casos”, dijo. “Entonces, le dije a mi gente: ‘Disminuyan la velocidad de las pruebas, por favor’”.

Preguntados por Reuters, un funcionario de la Casa Blanca aseveró que Trump estaba “obviamente bromeando” con ese comentario. Horas antes de la manifestación, la campaña de Trump anunció que seis miembros de su equipo cercano habían dado positivo por COVID-19. Solo un puñado de asistentes llevaba máscaras dentro del estadio.

El problema es que en varios estados de Estados Unidos están aumentando los contagios, entre ellos en Oklahoma.

Trump apoda “Kung Flu” a la covid-19

También ayer, Trump puso un nuevo mote al “virus chino”. Ayer lo bautizó como “Kung Flu”, una mezcla de las artes marciales chinas (Kung Fu) y “Flu” en inglés, que significa gripe.

“No me preocupa el virus. Creo que es principalmente un engaño”, indicó a Reuters Will Williams, de 46 años, sobre el coronavirus, y preguntó por qué los demócratas no estaban más preocupados por las personas que mueren por sobredosis de drogas. Williams no llevaba una mascarilla.

El presidente, algo muy raro en él, sugirió que su propio discurso en el estadio parcialmente vacío no era el mejor. “De momento, esta noche, estoy en la media”, confesó Trump.