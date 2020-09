Bill Gates asegura que habrá vacuna a principios de 2021

El fundador de Microsoft, Bill Gates, cree que es posible que una vacuna para el covid-19 reciba una aprobación de emergencia el próximo mes. Existe “una pequeña posibilidad” de que las compañías farmacéuticas Pfizer y Moderna tengan suficientes datos a finales de octubre para solicitar la aprobación para sus vacunas, asegura Gates en una entrevista con Spiegel

Gates ha invertido más de 20 mil millones de dólares en vacunas con la Fundación Bill y Melinda Gates durante la última década, en AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax y Sanofi, así como las dos vacunas de ARN de Pfizer y Moderna. Y está seguro de que “tres o cuatro de estas seis vacunas recibirán aprobación de emergencia a principios de 2021”.

También indica que las llamadas vacunas de ARN y ADN contra el coronavirus, tal como las están desarrollando actualmente las compañías farmacéuticas alemanas Curevac y Biontech, “probablemente no sean la gran solución”. Si se pudiera “esperar otros cinco o diez años”, estas vacunas probablemente estarían listas. Pero ahora es “poco probable que podamos utilizar estas vacunas en los países en desarrollo a gran escala”.

Antes de que la pandemia esté bajo control, Gates augura millones de muertes por Covid-19. “Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas mortales no formarán parte de las cifras oficiales de víctimas”, dijo, sino que dado que el Covid-19 “ralentizó las ruedas de la economía mundial”, 37 millones de personas volvieron a caer en la pobreza extrema. Si la mortalidad infantil vuelve a subir, probablemente se deba en gran medida a un aumento de la desnutrición.

Gates recuerda en la entrevista con Spiegel que en 2015, en relación con la epidemia de ébola, ya advirtió que no estábamos preparados para la próxima pandemia y que se hizo poco desde entonces. Y ante la pregunta de sí la Fundación Gates podría haber hecho más, responde que “los gobiernos y las naciones son responsables de preparar al mundo para las guerras, los desastres naturales, el cambio climático o las epidemias, no nosotros”. “Sí, las fundaciones pueden ayudar a financiar a los científicos. Pero no somos una fundación que pueda resolver todos los problemas de salud del mundo. Nos enfocamos en aquellas enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo, que son desatendidas por el mundo rico: VIH, tuberculosis, malaria. Sabemos mucho sobre vacunación porque contratamos a las mejores personas de todas las compañías de vacunas. Pero no está en nuestras funciones luchar contra una pandemia. Los gobiernos lo hacen”.

Los errores en la lucha contra la pandemia

Gates reconoce que fue un error que no se usaran mascarillas desde el principio: “No sabíamos que las mascarillas eran tan importantes. Al principio se dijo que no usáramos mascarillas porque las necesitamos para los trabajadores de la salud. Luego dijeron, bueno, si estás enfermo, una mascarilla podría ser útil. Tardamos en darnos cuenta de que usar una mascarilla también ayuda a las personas no infectadas a reducir el riesgo de infección”.

Críticas a Donald Trump

Gates carga contra el presidente norteamericano Donald Trump por su nefasta reacción ante la pandemia : “Nunca deberíamos haber pagado por los resultados de las pruebas que tardaron más de 24 horas. Debemos asegurarnos de que las pruebas estén disponibles en las áreas más pobres de la ciudad, donde la carga del coronavirus es mayor, y no solo para los pacientes más ricos. La respuesta de Estados Unidos ha sido mucho peor de lo que debería haber sido. Y el liderazgo político es totalmente responsable de esto”.

Ante la pregunta de si su fundación puede llenar el vacío que dejará la salida de EE UU de la OMS como ha anunciado Trump, Gates contesta tajante que “nuestra fundación no llena los vacíos que crea el gobierno de Estados Unidos. No es nuestro trabajo. Lo último que quiere hacer es ayudar a los gobiernos que actúan de manera irresponsable”.