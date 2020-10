Ayelín Iczae ya no podrá celebrar su 14 cumpleaños. El cadáver de la menor, cuya desaparición fue denunciada el pasado 15 de octubre, fue encontrado este lunes semienterrado y desmembrado a 500 metros de su propia casa en una colonia de la ciudad mexicana de Tixtla, según indicaron los informes oficiales.

Los restos de Ayelín, que apenas cursaba la secundaria, fueron descubiertos por sus propios familiares en una segunda inspección que las autoridades realizaron en la zona conocida como la barranca de Chichipico. En una primera investigación, la policía no encontró nada, pero tras la insistencia de la familia regresaron al lugar y finalmente dieron con el cuerpo de la adolescente.

“Yo creo que mi hija aquí la tenían en la colonia y la fueron a tirar en pedazos al mismo lugar de donde se la llevaron”, aseguró a medios locales Luis Miguel, el padre de la joven asesinada, quien explicó que el cuerpo desmembrado de su pequeña lo reconocieron por las zapatillas y la ropa que llevaba el día que desapareció.

Por su parte Flora, la madre de Ayelín, habló con su ex marido Luis Miguel el día que desapareció para preguntarle si no se había llevado él a su hija porque no aparecía. El progenitor le dijo que no: “¡No, cómo crees, yo no haría eso!, le dije a mi exesposa quien estaba llorando”, confiesa.

Flora no paró de gritar su nombre

Tras esto la madre fue a buscar a la niña por la barranca y los cerros que hay en la colonia. Durante la búsqueda, Flora no se cansó de gritar el nombre de su hija con la esperanza de encontrarla. Otro de los familiares de la víctima, que participó en las búsqueda de Ayelín, afirmó aterrorizado que “la dejaron tirada con sus pies juntitos y su cabeza al parecer desollada”. "Llegaron muchos policías y agentes de la Fiscalía, incluso perros de búsqueda. Ojalá hubieran hecho eso desde un principio, pero no ahora que ya está muerta”, reclamó el familiar.

Según Luis Miguel, el pasado 15 de octubre sobre las tres de la tarde su exmujer le llamó a Ayelín para decirle que se fuera a comer al puesto de venta de material reciclable donde ella trabaja, pues la adolescente ya había terminado los deberes: “Hablé con ella por teléfono, me dijo que ahora me veía”, recuerda Flora lo que le dijo su hija Ayelin.

Su madre y otra de sus hijas estuvieron esperando a Ayelín en el otro extremo del camino, pero la joven no llegaba y Flora se fue a buscarla por el recorrido que suele hacer, pero no la encontró. “Se tarda en llegar unos 15 minutos, si caminas despacio”, cuenta la mujer. Le llamó a su teléfono móvil, pero le saltaba el buzón de voz, y fue entonces cuando la madre se alarmó y denunció su desaparición.

Flora exigió que el asesinato de su hija no quede impune y que los responsables sean castigados: “Quiero que encuentren a los responsables. Quiero que se esclarezca bien el caso de mi hija. Mi hija era una niña feliz, muy inteligente y estudiosa. No tenía problemas con nadie. No debió pasarle esto a un ser tan inocente como ella”, destacó la madre de Ayelín.

Detenido un vecino como principal sospechoso

El infierno que está viviendo la familia de Ayelín estos últimos días se ha convertido en la ira de todo un pueblo, de todo un Estado, de todo un país. Los familiares, amigos y vecinos que llevaban cinco días buscando a la joven, acudieron este martes a su funeral.

La alcaldesa de Tixtla, Érika Alcaraz, ha informado a través de sus redes sociales de que hay una persona detenida como principal sospechoso del asesinato de Ayelín: se trata de un vecino de la misma colonia.

“Esa información nos las dio el fiscal. Nos dijo que hay un hombre sospechoso que está detenido para ser interrogado por las autoridades. Lo único que sé es que es un persona de la misma colonia que Ayelín”, señaló la alcaldesa del municipio mexicano.