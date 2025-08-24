Una dana prepara su entrada por la península: estas son las zonas en las que descargará lluvia

Incertidumbre por la dana que podría llegar a España este domingo. Los pronósticos plantean, eso sí, que sería débil y perdería fuerza rápidamente, pero dejaría chubascos por el este peninsular. Este es el pronóstico que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este domingo 24 de agosto.

Se prevé para este final de semana la aproximación de un frente poco activo por el noroeste con la consecuente formación de una dana en el sudoeste, con incertidumbre sobre su evolución. En el país se espera ver cielos despejados o nubes altas, solo bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, área mediterránea oriental, interior sudeste, sur de Andalucía y Alborán.

Por la tarde es cuando se espera que aumenten la nubosidad en las mitades norte y este, aunque a lo largo de esta mañana también se podrán ver chubascos y tormentas matinales en litorales catalanes y por la tarde en Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Cantábrica occidental e Ibérica oriental.

No se descarta algún chubasco aislado en el resto de las mitades norte, este y en Alborán. Podrían ser localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar las montañas del sudeste. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes y poco nuboso en el resto.

Temperaturas este domingo 24 de agosto

Las máximas descenderán en Canarias, en la vertiente atlántica sur y en Galicia. Aumentarán en Baleares, tercio oriental y, acusadamente, en el Cantábrico oriental interior. Se espera superar los 35 grados en el medio Ebro, medio Guadalquivir y en la Vega del Segura.

Las mínimas aumentarán en la mitad norte peninsular, localmente notable en Soria y zonas aledañas, con descensos en Canarias. Pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en Canarias, bajo Ebro, área mediterránea y depresiones de la vertiente atlántica sur.

Soplarán vientos de flojos a moderados en la mayor parte de la Península y Baleares. Predominarán componentes sur y este en el área mediterránea oriental y tercio oriental, el nordeste en el Cantábrico y Galicia y las componentes oeste y suroeste en el resto. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte.

Avisos meteorológicos este domingo 24 de agosto

Por la previsión para este día, la Aemet ha activado varios avisos de distinto nivel. Serán amarillos por tormentas en Castilla y León y La Rioja, entre las 12:00 del mediodía y hasta el final de la jornada. También habrá avisos amarillos por los mismos fenómenos en Aragón, Navarra y en la Comunidad Valenciana a partir de las 14:00 horas.

También se ha activado un aviso naranja por lluvias y tormentas a partir de las 14:00 horas hasta el final del día.