Los planes de Reino Unido y la UE por si no hay acuerdo

La UE ya ha lanzado su plan de contingencia en caso de que el 31 de diciembre no haya acuerdo comercial con Reino Unido. La dos partes mantienen las espadas en alto y de momento se niegan a ceder. Londres también está trabajando desde hace tiempo en su propia estrategia en caso de un no acuerdo.

El gobierno de Boris Johnson se está preparando para gastar miles de millones en apuntalar las industrias del Reino Unido en caso de un Brexit sin acuerdo, informa el Sunday Telegraph. Una de las imágenes que se quiere evitar es la de estanterías vacías en los supermercados y colas de camiones en los puertos.

¿Supermercados vacíos?

Johnson ha pedido a los supermercados del país que comiencen a almacenar alimentos y otros productos esenciales. Según la prensa británica, Reino Unido podría experimentar en los próximos meses escasez de verduras y otros productos que compra en gran medida de Europa. Además, es probable un aumento en la subida de los precios para los consumidores debido a los aranceles de la UE. De momento, muchas tiendas del Reino Unido ya están sufriendo escasez y retrasos debido a la congestión en los puertos causada por el almacenamiento del Brexit.

¿Falta de vacunas?

Para la vacuna contra el coronavirus, el gobierno dice que hay planes de contingencia para asegurarse de que la vacuna Pfizer Covid-19 fabricada en Bélgica pueda enviarse al Reino Unido si surgen problemas en la frontera. Además, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, ha asegurado que el Servicio Nacional de Salud está acumulando existencias para evitar falta de medicinas. “No vamos a ver los estantes vacíos ni ninguna de las historias aterradoras que hemos escuchado”, dijo Raab a Times Radio.

Carreteras

Londres ha avanzado que durante los primeros seis meses solo realizará controles mínimos de las mercancías que ingresan al Reino Unido, mientras que la UE realizará controles fronterizos completos de las mercancías que ingresen a la UE desde el Reino Unido de forma inmediata, según la BBC. El peor escenario incluiría las colas de 7.000 camiones en las carreteras alrededor de Dover y el Túnel del Canal de la Mancha.

Las autoridades británicas tienen en marcha la Operation Brock, un plan de gestión del tráfico para evitar que 10.000 camiones al día obstruyan las carreteras en Kent. También existe el plan bautizado como Operación Fennel, mediante el cual podrían ser desviados 7.000 vehículos pesados al aeropuerto en desuso de Manston.

Problema aéreo

Sin acuerdo, Reino Unido dejaría de ser miembro del Área Común Europea de Aviación, lo que permite a las aerolíneas británicas volar a destinos en la UE y viceversa. En este sentido, la Comisión Europea propone una regulación de seis meses para permitir que los vuelos continúen hasta que se establezca un nuevo acuerdo, pero requeriría que el gobierno del Reino Unido ofrezca lo mismo a los operadores de países de la UE, una incógnita que aún no ha despejado. Bruselas plantea un reglamento para garantizar que varios certificados de seguridad para productos puedan seguir utilizándose en aviones de la UE sin interrupciones, evitando así la puesta en tierra de aviones de la UE.

Pesca

Bruselas propone una autorización temporal de un año para que los pescadores europeos puedan seguir faenando en las aguas británicas con el objetivo, según el Ejecutivo comunitario de proporcionar “seguridad jurídica” al sector y la “conservación de los ‘stoks’ de peces”. Esto permitiría a los buques pesqueros europeos seguir pescando en aguas británicas y viceversa durante un año más, o hasta que se llegue a un acuerdo.

Reino Unido no quiere aceptar acuerdos y el acceso a las aguas de pesca británicas que sean incompatibles con el estatus como estado costero independiente. De hecho, el Ministerio de Defensa dijo que pondrá a disposición cuatro lanchas patrulleras para monitorear las aguas del Reino Unido. De esta manera, si no se acuerda nada, los barcos que no sean del Reino Unido no podrán pescar en aguas del Reino Unido a partir de enero.