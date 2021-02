Uno de los acusados por disturbios en el Capitolio de Estados Unidos trabajaba para el FBI

Un hombre que, según las autoridades, es un líder del grupo de milicias de extrema derecha Oath Keepers y ayudó a organizar una red de otros extremistas y los dirigió en el ataque el mes pasado en el Capitolio de los EE. UU. ha tenido una autorización de seguridad de alto secreto durante décadas y anteriormente trabajaba para el FBI, dijo su abogado el lunes.

Thomas Caldwell, quien las autoridades creen que tiene un papel de liderazgo en el grupo extremista, trabajó como jefe de sección para el FBI de 2009 a 2010 después de retirarse de la Marina, escribió su abogado, Thomas Plofchan, en una vista instando al juez a liberarlo de la cárcel mientras espera el juicio.

La defensa dijo que Caldwell, quien ha negado ser parte de los Oath Keepers, tiene una autorización de seguridad de alto secreto desde 1979, que requirió múltiples investigaciones especiales de antecedentes, según Plofchan. Caldwell también dirigía una empresa de consultoría que realizaba trabajos clasificados para el gobierno de Estados Unidos, dijo el abogado. “Ha sido examinado y considerado en numerosas ocasiones como una persona digna de la confianza del gobierno de los Estados Unidos, como se indica al otorgarle autorizaciones de alto secreto”, escribió Plofchan.

La mayoría de los jefes de sección dentro del FBI ascienden en las filas del buró y no está claro si Caldwell habría sido contratado directamente para ese puesto o si ocupó otros puestos en el buró. El FBI no hizo comentarios al respecto y el abogado de Caldwell no respondió a las preguntas sobre el trabajo de su cliente.

Limitaciones físicas

Caldwell es una de las tres personas que las autoridades han descrito como uno de los miembros de Oath Keepers que fueron acusados el mes pasado de conspiración y de planear el ataque al Capitolio con anticipación. Ha estado encarcelado desde su arresto en su casa en Berryville, Virginia, el 19 de enero. El abogado de Caldwell dijo que niega haber entrado en el Capitolio y que tiene “limitaciones físicas” que impedirían que el hombre de 66 años ingresara por la fuerza a cualquier edificio.

El abogado de Caldwell dijo que su cliente se retiró como teniente comandante de la Marina y que era un “veterano 100% discapacitado”. Caldwell sufrió complicaciones por una “lesión relacionada con el servicio”, incluidos problemas de hombros, espalda y rodillas, dijo el abogado. En 2010, Caldwell se sometió a una cirugía de columna, que luego fracasó y provocó problemas crónicos y un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, según el expediente judicial.

Los documentos de la acusación muestran mensajes entre Caldwell y los demás sobre la organización de habitaciones de hotel en el área de Washington en los días anteriores al asedio. En un mensaje de Facebook de Caldwell, uno de los otros dice: “Probablemente te llamaré mañana… principalmente porque… me gusta saber cuál es el plan. Eres el COMANDANTE “.

Las autoridades dicen que los Oath Keepers se comunicaron durante el ataque sobre dónde estaban los legisladores. En un momento durante el asedio, Caldwell recibió un mensaje que decía que “todos los miembros están en los túneles debajo de la capital”, según documentos judiciales. Otros mensajes decían: “Tom, todos los legisladores están en los túneles 3 pisos más abajo” y “atraviesan las puertas traseras de la cámara que dan al norte a la izquierda por el pasillo y bajan los escalones”, según documentos judiciales.

Caldwell se encuentra entre las aproximadamente 200 personas acusadas hasta ahora por delitos federales como perturbación del Congreso, alteración del orden público y agresión. Un grupo especial de fiscales está sopesando la posibilidad de presentar cargos de sedición, dijeron funcionarios. Varios miembros de Proud Boys, un grupo machista de extrema derecha, también han sido acusados de conspiración y de trabajar juntos durante el asedio.