Las mentiras de una adolescente acomplejada que llevaron a la decapitación de un profesor

Samuel Paty fue decapitado el pasado mes de octubre y su asesinato tiene su origen en las mentiras de una estudiante de 13 años, acomplejada por su hermana gemela, para ocultar su mal comportamiento en el colegio. Según información de Le Parisien, Z. Chnina confesó durante su penúltima audiencia ante los investigadores haber mentido cuando acusó al profesor de haber pedido a los musulmanes que abandonaran su clase para mostrar las caricaturas de Charlie Hebdo.

“No estuve allí el día de las caricaturas”, admitió finalmente la joven durante su acusación por “denuncia calumniosa” el 25 de noviembre de 2020. Según el diario parisino, la niña había mentido para justificar su expulsión por mal comportamiento y debido a su complejo hacia su hermana gemela, mejor alumna que ella. Para no confesarle a su padre los motivos de su exclusión de clase inventó la historia que luego su padre, Brahim Chnina, compartió en las redes sociales. Una historia de la que el padre no dudó, una historia que desencadenó una ola de indignación. Una versión en la que Samuel Paty pidió a los estudiantes musulmanes que abandonaran el aula y la joven afirmó haberse rebelado contra su maestro y haber sido excluida del curso durante dos días.

Una versión, finalmente, que recibió el apoyo de un activista islamista, Abdelhakim Sefroui y que convirtió al profesor en objeto de una fatua.. El caso alcanzó cada vez más relevancia hasta llegar a oídos de Abdoullakh Anzorov, un joven de 18 años de origen checheno, que decapitó a Paty.

Mentir para no decepcionar

Cuando comenzó la investigación, rápidamente se descubrió que la adolescente no estaba presente ese día. Y que Samuel Paty nunca pidió a los estudiantes musulmanes que abandonaran la sala, simplemente sugirió que aquellos que podían sentirse ofendidos apartaran la mirada.

La joven mantuvo durante días su mentira hasta que agentes de la policía descubrieron sus motivos y le preguntaron si se había inventado esa historia ”para sentirse existente” a los ojos de su padre. Se dieron cuenta de que la joven Z. a menudo era “comparada” con su gemela, descrita como “mucho más diligente”. “¿No te atreves a cambiar tus declaraciones para no decepcionar a tu familia?”, le preguntaron. Y obtuvieron la confesión: “Mentí sobre algo”.