Entran en vigor las cuarentenas para viajeros de Colombia y Perú

A partir de hoy entran en vigor nuevas restricciones para los viajeros que vengan a España debido al coronavirus. Nuestro país tardó en poner controles a los viajeros y también se tomó su tiempo en restringir las llegadas a las personas que provengan de países considerados de riesgo.

En plena campaña de vacunación, perocupa sobremanera las nuevas variantes como la británica, la surafricana y la brasileña. por lo que España ha ampliado la lista de países que deberán realizar una cuarentena de diez días al llegar a nuestro país. Así, los viajeres de Brasil, Suráfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia, deberán someterse a una cuarentena obligatoria.

Aun así, las cuarentenas obligatorias no son tan estrictas como las de Reino Unido o Australia. En España, no se hacen en hoteles estipulados por el Gobierno. Los viajeros pueden permanecer en su domicilio o alojamiento. Además no están completamente encerrados en una habitación. Se puede ir a adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Es decir, el abanico es muy amplío.

Además, el periodo de diez días puede concluir antes si al séptimo día la persona se realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

En Colombia suman ya 2.276.656 positivos desde el inicio de la crisis sanitaria, de los cuales 60.503 han fallecido. Colombia hace frontera, al sur del país, con Brasil, uno de los peores focos del mundo.

Brasil supera los 265.000 decesos y 11 millones de contagios, pero todos los especialistas sanitarios alertan de que para las próximas semanas se espera un fuerte aumento de la curva pandémica, entre otras cosas por la alta incidencia de una mutación surgida en Amazonas y que ya se ha expandido por todo el país.

Igualmente, Perú también hace frontera con Brasil. En Perú se alcanzó un total de 1.371.176 infectados y 47.854 fallecidos desde que el coronavirus llegó hace un año al país.