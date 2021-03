¿Sigue siendo peligrosa la planta nuclear de Fukushima?

Hace una década, un tsunami se estrelló contra la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi. Tres de sus reactores se derritieron, dejándolo como una fábrica bombardeada. Los trabajadores de emergencia arriesgaron sus vidas tratando de evitar que una de las peores crisis nucleares de la historia se saliera de control.

Un equipo adecuado ha reemplazado ahora las mangueras de plástico raídas unidas con cinta y un tablero de distribución de energía al aire libre infestado por ratas, lo que causó apagones. Los niveles de radiación han disminuido, lo que permite a los trabajadores y visitantes usar ropa normal y máscaras quirúrgicas en la mayoría de las áreas. Pero en el interior de la planta, el peligro aún acecha. Los funcionarios no saben exactamente cuánto tiempo llevará la limpieza, si tendrá éxito y qué será de la tierra donde se encuentra la planta.

Periodistas de The Associated Press visitaron recientemente la planta para documentar el progreso de su limpieza en el décimo aniversario de las crisis y los desafíos que se avecinan.

¿Qué pasó hace diez años?

Fotografía de archivo del 12 de noviembre de 2011 del edificio del reactor de la Unidad 4 de la dañada central nuclear de Fukushima Daiichi

Después de un terremoto de magnitud 9.0 el 11 de marzo de 2011, un tsunami de 17 metros de altura se estrelló contra la planta costera, destruyendo su suministro de energía y sistemas de enfriamiento y causando colapsos en los reactores No. 1, 2 y 3. Los otros tres reactores de la planta estaban desconectados y sobrevivieron, aunque un cuarto edificio, junto con dos de los tres reactores derretidos, sufrió explosiones de hidrógeno, arrojando radiación masiva y causando contaminación a largo plazo en el área. El operador de la planta, Tokyo Electric Power Co., asegura que el tsunami no podía haberse anticipado, pero informes del gobierno e investigaciones independientes y decisiones judiciales recientes describieron el desastre en la planta como provocado por el hombre y como resultado de negligencia en la seguridad y supervisión laxa por parte de los reguladores.

¿Qué hay en los reactores dañados?

Imagen de archivo del 12 de febrero de 2020 de un trabajador con un traje de materiales peligrosos en una instalación de tratamiento de agua en la planta de energía nuclear Fukushima Dai-ichi

Alrededor de 900 toneladas de combustible nuclear derretido permanecen dentro de los tres reactores dañados, y su eliminación es una tarea abrumadora que, según los funcionarios, llevará entre 30 y 40 años. Los críticos dicen que incluso eso es demasiado optimista.

Los esfuerzos para eliminar el combustible ya utilizado de las piscinas de enfriamiento dentro de los edificios del reactor se vieron obstaculizados por la alta radiación y los escombros y se han retrasado hasta cinco años. Si las piscinas de la planta pierden su agua de enfriamiento en otro gran terremoto, las barras de combustible expuestas podrían sobrecalentarse rápidamente y causar una fusión aún peor.

Los núcleos derretidos en las Unidades 1, 2 y 3 cayeron en su mayoría al fondo de sus recipientes de contención primaria, algunos penetraron y se mezclaron con la base de concreto, haciendo que la retirada sea extremadamente difícil. Los robots controlados a distancia con cámaras han proporcionado solo una vista limitada del combustible derretido en áreas que aún son demasiado peligrosas para los humanos.

El jefe de la planta, Akira Ono, dice que la incapacidad de ver lo que está sucediendo dentro de los reactores significa que los detalles sobre el combustible derretido aún se desconocen en gran medida.

¿Hay fugas subterráneas?

Desde el desastre, el agua de refrigeración contaminada se ha filtrado constantemente de los recipientes de contención primaria dañados hacia los sótanos del edificio del reactor, donde se mezcla con el agua subterránea que se filtra. El agua se bombea y se trata. Parte se recicla como agua de refrigeración y el resto se almacena en 1.000 enormes tanques que abarrotan la planta. Al principio de la crisis, el agua altamente contaminada que se filtró de los sótanos dañados y las zanjas de mantenimiento se escapó al océano, pero los principales puntos de fuga se han cerrado, dice TEPCO. Toneladas de sacos de arena contaminados llenos de un material utilizado para reducir el cesio en el agua altamente radiactiva al principio del desastre permanecen en dos sótanos. Pequeñas cantidades de radiación han continuado filtrándose en el mar y en otros lugares a través de pasajes subterráneos, aunque la cantidad actual es pequeña y los peces capturados en la costa son seguros para comer, dicen los científicos.

¿Qué pasará con el agua radioactiva almacenada?

Los 1.000 tanques llenos de agua tratada pero aún radiactiva se elevan sobre los trabajadores y visitantes de la planta. TEPCO dice que la capacidad de almacenamiento de 1,37 millones de toneladas de los tanques estará llena en 2022. La recomendación gubernamental de que el agua se libere al mar enfrenta una feroz oposición de los residentes locales, especialmente de los pescadores preocupados por un mayor daño a la reputación del área. Está pendiente una decisión sobre esa recomendación.

TEPCO y los funcionarios del gobierno dicen que el tritio, que no es dañino en pequeñas cantidades, no se puede eliminar del agua, pero todos los demás isótopos seleccionados para el tratamiento pueden reducirse a niveles seguros para su liberación. TEPCO ha logrado reducir la cantidad de agua contaminada a un tercio de lo que solía ser a través de una serie de medidas.

¿Cómo está la planta ahora?

Lo primero que ven los visitantes es un elegante edificio de oficinas que alberga la unidad de desmantelamiento de TEPCO. En otro edificio, los trabajadores de la planta, unos 4.000 por día ahora, pasan por controles de seguridad automatizados y mediciones de radiación. Debido a que los niveles de radiación han disminuido significativamente después de la descontaminación, el equipo de protección total solo es necesario en algunos lugares de la planta, dentro y alrededor de los edificios del reactor derretido.

En una visita reciente, los periodistas de AP se pusieron equipo de protección parcial para recorrer un área de baja radiación: un casco, calcetines dobles, guantes de algodón, mascarillas quirúrgicas, gafas y un chaleco con dosímetro personal. Se requirió equipo de protección total para materiales peligrosos, una máscara que cubra todo el rostro, una cubierta para la cabeza, calcetines triples y guantes de goma dobles, en una piscina de almacenamiento compartida donde recientemente se completó la reubicación de combustible de la piscina del reactor No. 3.

¿Cuál es el plan?

Una década después del accidente, Japón aún no tiene un plan para deshacerse del combustible derretido altamente radiactivo, los escombros y los desechos en la planta. La tecnología tampoco está lo suficientemente avanzada todavía para gestionar los residuos reduciendo su toxicidad. TEPCO dice que necesita deshacerse de los tanques de almacenamiento de agua para liberar espacio en la planta para que los trabajadores puedan construir instalaciones que se utilizarán para estudiar y almacenar combustible derretido y otros escombros.

Hay alrededor de 500.000 toneladas de desechos radiactivos sólidos, incluidos los escombros y el suelo contaminados, los lodos del tratamiento del agua, los tanques desechados y otros desechos. No está claro qué pasará con la planta cuando se termine el trabajo. Los funcionarios locales y los residentes dicen que esperan que el complejo algún día sea un espacio abierto donde puedan caminar libremente. Pero no hay una idea clara de si eso podría suceder o cuándo.