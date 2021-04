Carlos Augusto González, uno de los candidatos a la alcaldía de la ciudad mexicana de Reynosa, estado de Tamaulipas, ha prometido a la población que ofrecerá un concierto gratuito de Metallica, la legendaria banda estadounidense de rock, si finalmente gana las elecciones.

Esta gran promesa del joven candidato de 33 años a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México tuvo lugar esta semana durante un mitin en un restaurante, al cual asistieron invitados especiales y jóvenes, según recoge la prensa mexicana. El evento fue amenizado con un concierto de rock en el que se presentaron varios grupos locales.

Carlos González, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de #Reynosa promete que si gana la elección, traerá a @Metallica la legendaria banda estadounidense de Heavy Metal. No, pues si. #Tamaulipas #Reynosafollow pic.twitter.com/jpmmmvQjil — SETH ROJAS MOLINA (@sethrojasmolina) April 20, 2021

“No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre […] Basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana (dinero) es de nosotros y tenemos que invertirla, y me atrevo a decir, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica, gratis”, declaró González en su intervención, desatando la ovación de los presentes.

Las declaraciones del candidato ha generado burlas y críticas en las redes sociales, donde algunos internautas opinan que ese ofrecimiento demuestra el “grado de ineptitud” de ciertos políticos. “Lo promete porque sabe que no va a ganar”, escribió una usuaria en Twitter. Y es que un concierto de Metallica cuesta más de dos millones de dólares (más de 1,6 millones de euros), según informó el canal TV Azteca.