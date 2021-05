Los yihadistas anuncian nuevos atentados contra los cristianos en Occidente

El Estado islámico, en pleno Ramadán, difundió anoche un vídeo dirigido “a los enemigos de Dios en su conjunto” en el que se marcan como objetivo prioritario “derribar la Cruz” (de Cristo), por lo que cabe pensar que preparan atentados contra esta religión, en especial en Occidente.

A través de su canal “Al Hayat Media Center”, la grabación, de 4,02 minutos, incluye imágenes de los principales dirigentes mundiales, entre ellos el Papa Francisco.

Anuncian todo tipo de atetados y explosiones contra los “cruzados” (cristianos), a los que acusan de que practican una religión es inventada, por lo que ellos, que por los visto están en posesión de la verdad absoluta, se van a dedicar a “romper la Cruz”.

La grabación va acompañada de un mensaje de texto que comienza con la invocación: “alabado sea Dios, Señor de los mundos, y las oraciones y la paz sean con nuestro Profeta Muhammad y toda su familia y compañeros”.

Tratan de lanzar la idea-fuerza de que son ellos los atacados en su religión, cuando es justamente al revés: “las palabras de burla y menosprecio de los infieles, que se jactan en nuestros días y anuncian supuestas victorias sobre nosotros, saqueando nuestras tierras, no tienen mente y engañan a su religión”, dicen.

Agregan que “que la nación de la Cruz y los descendientes de los monos (judíos) traman contra la nación del Islam (…) y tratan de desmovilizar a la juventud para que no se unan a la yihad con el pretexto de que el momento no es apropiado y que no está legitimado en esta época, presentando a los moujahidines (combatientes) como renegados de la religión del Islam”.

Grabaciones y mensajes similares, como se ha comprobado, de forma lamentable en los últimos tiempos, tienen una gran incidencia en los actores, “lobos”, solitarios, que consumen este tipo de publicidad antes de perpetrar sus acciones criminales. Recientemente, ocurrió en Francia en los momentos previos al asesinato de una agente de Policía en Francia.

A este respecto, los expertos han llamado la atención sobre el hecho de que el Estado Islámico, en el último número de su boletín oficial, hayan dedicado las páginas principales a glosar la memoria del que fuera jefe de su rama mediática, lo que se ha dado en llamar el “cibercalifato”.

En efecto, se publica una extensa biografía (esta semana la primera parte) de Abu Muhammad al-Furqan, cuyo nombre real era Wa’il al-Ta’i, que fue abatido en una acción de guerra en 2016. Era un compinche de Abu Musab al Zarkawi, que dirigió Al Qaeda en Irak (también fue abatido por los norteamericanos) aunque se unió después al califato de Baghdadi a partir de 2014.

Esto demuestra la importancia que los yihadistas conceden a su rama mediática para captar adeptos en todo el mundo, en especial en Occidente.