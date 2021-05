David Barnea, el nuevo jefe del Mossad que penetró en el corazón del programa nuclear iraní

David Barnea, de 56 años, asumirá este 1 de junio la dirección de los servicios secretos de Israel, el Mossad, para sustituir a Yossi Cohen. Barnea es un veterano de la organización que ha sido su subdirector durante los últimos dos años y conoce bien la fontanería de la todopoderosa agencia de espionaje israelí, una de las más eficaces del mundo. Barnea, a quien le llaman también por su apodo Dedi, tendrá como principal objetivo “evitar que Irán adquiera armas nucleares”. Ese fue el encargo que le dio el primer ministro Benjamin Netanyahu cuando anunció oficialmente su nombramiento hace una semana. En los últimos años, Irán y Hezbolá, los principales enemigos de Israel, han señalado al futuro jefe del Mossad como responsable de algunas de las operaciones contra objetivos destacados.

Casado y padre de cuatro hijos, Barnea tiene un master en administración de empresa en la Universidad de Nueva York y trabajó como banquero en una entidad financiera de inversión israelí. En 1996 se alistó en el Mossad y ha pasado por todos los niveles del escalafón. Se desempeñó como soldado de combate en la unidad de comando de élite Sayeret Matkal y realizó operativos de primer orden dentro de la agencia que le llevaron a liderar el departamento que gestiona a los agentes de la organización en todo el mundo. Es la conocida como división Tsomet, que está a cargo de localizar y reclutar activos dispuestos a infiltrarse en el lado enemigo, sobre todo en Irán y la milicia chií Hezbolá. También pasó un período de dos años como subdirector de Keshet, la división responsable de monitorear e infiltrar objetivos. El tiempo que Barnea dirigió la división Tsomet, la unidad ganó cuatro premios de seguridad nacional, según el diario Jerusalem Post.

The Times ha publicado que el jefe entrante de la agencia de espionaje israelí supo burlar los sistema secretos iraníes y penetrar en el archivo nuclear de la potencia persa para neutralizar información referida al desarrollo del programa atómico. El pasado mes de abril las instalaciones nucleares de Irán en Natanz sufrieron un ciberataque que paralizó el sistema durante horas. Teherán apuntó en seguida a un acto del Mossad para boicotear su programa y habló de “terrorismo nuclear”.

El nuevo jefe del Mossad es visto dentro de la organización como un “reformador” que está abierto a cambios estructurales y dispuesto a mantener la organización “de bajo perfil”, según señala el diario israelí Haaretz.

El Mossad ha cosechado varios éxitos es sus siete décadas de historia a menudo trufada de cierto halo de misterio y leyenda sobre la eficacia de sus agentes. En diciembre de 2020, todos los ojos apuntaron hacia la organización de seguridad exterior israelí cuando murió asesinado Mohsen Fakhrizadeh, el quinto científico relacionado con el programa nuclear iraní abatido desde 2010.

El Mossad es una agencia que depende directamente de la Oficina del primer ministro, por lo que la elección de su director no necesita el visto bueno del gabinete ni de la Knesset o parlamento. Netanyahu tenía en la cabeza a Barnea como jefe del Mossad desde diciembre, pero al ser un gobierno interino decidió no hacer público su nombre hasta ahora. Finalmente, el fiscal general Avichai Mandelblit informó al primer ministro que no veía impedimentos legales y el nombramiento siguió adelante. Cohen, que asumió la jefatura del Mossad en 2016, es señalado por algunos como el elegido por Netanyahu para sucederle como primer ministro en un futuro.

En un acto para premiar la labor de Yossi Cohen, Netanyahu no escatimó elogios dirigidos a la agencia: “James Bond no es nada comparado con ustedes”. Cada operación del Mossad es más atrevida, requiere más imaginación y es más asombrosa. En cada situación, con un acuerdo (nuclear) o sin él, haremos todo lo posible para evitar que Irán se arme con una bomba atómica, porque se trata de nuestra propia existencia. Esta es tu misión principal”.

Netanyahu “Yo aprecio a Estados Unidos, nuestro gran amigo, que está a nuestro lado desde hace muchos años. Eso es parte de nuestra seguridad nacional. Pero puede ocurrir que para alcanzar nuestra meta suprema, o sea impedir que los Ayatollas corten la existencia milenaria del pueblo judío, nos veamos obligados a tomar decisiones valientes e independientes”,

El presidente Reuven Rivlin, deseó suerte a Barnea: “Estimado Dedi, no tengo ninguna duda de que dirigirá a nuestros excelentes miembros del Mossad con profesionalismo, sabiduría y coraje. Estoy seguro de que sus diversas e impresionantes habilidades y sus muchos años de servicio al país lo guiarán en su camino para garantizar la seguridad y la superioridad operativa de Israel”.

Cohen jugó un papel destacado en acuerdos de Abraham para normalizar los lazos con los países árabes. Viajó a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, mientras Estados Unidos negociaba acuerdos entre ellos e Israel. También se unió a Netanyahu en una visita a Arabia Saudí en 2020 para conversar con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. A Cohen se le relaciona con el asesinato por parte de Israel el año pasado del principal científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, aunque Israel no ha comentado sobre el incidente.