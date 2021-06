El sospechoso del caso Madeleine McCann rompe su silencio: “Lo que se ha hecho conmigo es una vergüenza”

El fiscal principal Hans Christian Wolters fue el primero en poner su nombre encima de la mesa. Lleva dos años defendiendo que tiene pruebas de que Christian Brueckner es el responsable del secuestro y asesinato de Madeleine McCann pero nunca ha presentado una sola prueba ni públicamente ni a los abogados del acusado. Tampoco ha solicitado un interrogatorio al pedófilo encarcelado por abusar sexualmente de una turista norteamericana en Portugal.

Después de estos dos años, Christian Brueckner ha decidido hablar, más bien, expresar su indignación por su caso en un comunicado remitido al diario alemán “Bild”.

Carta manuscrita de Christian Brueckner, en la que pide la dimisión de los fiscales por haber orquestado una campaña contra él sin tener pruebas

En la misiva, fechada a primeros de mayo, vuelve a proclamar su inocencia y pide a los fiscales del caso que dimitan: “Acusar a alguien es una cosa pero lo que se ha hecho conmigo es un escándalo increíble. El fiscal ha puesto en marcha una campaña pública contra mí llena de prejuicios sin que se haya producido un juicio”.

Brueckner denuncia que “la libertad de expresión no es un derecho básico para que todos puedan decir y escribir lo que quieran. La libertad de expresión no protege a todos. Protege a una minoría. No protege los puntos de vista más lógicos, convincentes o populares, sino más bien la posición de los demás. Pido a los fiscales de Brunswick (Hans Christian) Wolters y (Ute) Lindemann que renuncien a sus cargos”.

Viñeta dibujada por Christian Brueckner para criticar a los fiscales alemanes del caso Madeleine McCann

El alemán indicó que “ambos están demostrando al utilizar una condena arbitraria del pasado para hacer una campaña escandalosa contra mi inocencia, que no son aptos para un cargo como abogados del pueblo alemán, que es honesto y confiado, y ustedes traen la vergüenza al poder judicial“, añade en su misiva manuscrita.

La irónica viñeta de Brueckner contra los fiscales

Brueckner, que cumple siete años de prisión por violar a una anciana en su casa de Praia da Luz en 2005 en la misma urbanización en la que desapareció Madeleine en mayo de 2007, envió con la carta una viñeta supuestamente realizada por él, en la que representa a los dos forenses comiendo en un restaurante pidiendo un “filete forense”, intentando hacer alusión a que no tienen pruebas forenses que le impliquen en el caso.

Esta extraña carta es la primera vez que Brueckner se pronuncia sobre su caso porque desde que su nombre fue hecho público dijo a través de sus abogados que no hablaría del caso. El caso es que el principal sospechoso ha contratado a dos de los letrados más populares de Alemania, que en esta ocasión han decidido no hacer comentarios.

Su comparecencia más importante fue hace un año, cuando denunciaron que no les habían presentado las supuestas pruebas reunidas contra su cliente y afirmaron que durante sus distintos viajes a Portugal habían logrado reunir pruebas importantes que servirían para exculpar a su cliente de la acusación de secuestro y asesinato de Madeleine McCann.

Hace poco más de una semana, Han Christian Wolters afirmó que habían reunido pruebas a través de los testimonios de varios testigos, que habrían supuesto un nuevo impulso al caso y se atrevió a afirmar que estaría resuelto “en unos meses”.