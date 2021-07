La desgracia persigue a Heinsberg: de epicentro de la pandemia a calles anegadas por el agua

El pueblo de Renania del Norte-Westfalia Heinsberg ha vivido una segunda catástrofe en muy poco tiempo. Al inicio de la pandemia, la región de 256.000 habitantes se convirtió en el epicentro de la pandemia y en pocos meses fallecieron más de 80 personas. El viernes, 700 habitantes tenían que ser evacuados en medio de la noche después de que una presa del río Rur inundase el barrio de Ophoven. Poco después de ser evacuados, el agua llegaba al barrio, inundándolo completamente. El sábado aún no pudieron volver a sus casas, porque según el ayuntamiento “no es posible descartar peligros por los numerosos destrozos provocados por el agua”. Durante todo el sábado, los barrios de Effeld y Steinfeld permanecieron en alerta de desalojo ante una posible nueva inundación.

En Renania también la central eléctrica de Weisweiler y otras instalaciones de la empresa de energía eléctrica RWE se han visto afectadas por las inundaciones y las lluvias torrenciales. La empresa aseguraba el sábado que las reparaciones costarán decenas de millones de euros. En este momento no pueden producir más que una parte de la energía en la zona de la catástrofe. En una mina de la empresa falleció un trabajador el jueves, después de que ésta se inundase. Varias centrales permanecían desconectadas el sábado, según la empresa dio a conocer.

En el sur de Colonia, en la ciudad de Erftstadt el río Erft se desbordó provocando el derrumbamiento de tres viviendas en el barrio de Blessem, además de provocar grandes cráteres en el suelo. Numerosas calles y vías de tren resultaron destruidas. En las calles inundadas y en especial en la autopista 265 los servicios de emergencia y el Ejército se afanan por sacar los coches que aún se encuentran enterrados en el lodo y se teme que en su interior vayan apareciendo más víctimas mortales. En la región de Ahrweiler la rotura de un gasoducto provocará el desabastecimiento de la zona durante varias semanas, según las autoridades. El archivo de la ciudad de Stolberg quedó completamente destrozado.

La policía ha tenido que advertir a los curiosos no solo de no viajar a la zona de la catástrofe por ser peligroso, sino también de no utilizar drones, ya que éstos podrían entorpecer y poner en peligro el trabajo de los equipos de rescate que están usando en parte helicópteros para moverse por la zona.

El sábado el servicio meteorológico alertaba de posibles inundaciones en Sajonia, en el otro extremo del país, que registró varios incidentes con sótanos llenos de agua, que registró varios incidentes. En Baviera, por el contrario, las inundaciones que se esperaban no tuvieron lugar y excepto en la localidad de Traunstein se levantaron las alertas que se habían emitido.