Muere un cantante italiano de 40 años que fue negacionista de las vacunas: “Había sido un poco ignorante”

Macrus Birks es el cantante principal del dúo The Chameleonz, de Italia. Con solo 40 años, Birks no quería vacunarse, e ingresó en el hospital a principios de agosto, tras infectarse de coronavirus. Un mes después, el cantante falleció a causa de la enfermedad.

“Si no estas enfermo, no crees que vayas a enfermarte”, aseguraba el cantante, que después de ingresar en el hospital, cambió de opinión, habiendo admitido que había sido “un poco ignorante” por no ponerse la vacuna contra Covid-19 y había pedido la campaña de vacunación.

Después de su muerte, su esposa quiso recordarlo con una publicación en las redes sociales, definiendo a Birks como “mi mejor amigo y mi alma gemela”. “Le prometí que todos los días le diría a nuestro hijo cuánto lo amaba, lo especial que era y que sería el mejor padre que un hijo podría desear”, decía. Estaba deseando ser padre, y su esposa estaba embarazada.