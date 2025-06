Los dos "pasajeros milagro" del vuelo de Air India: él es el único superviviente; ella perdió el avión por 10 minutos

Detrás de cada desastre aéreo suele haber algunos milagros ocultos. Y el caso del avión de Air India estrellado no es una excepción. Uno de esos milagros es el de una pasajera que perdió el avión por solo 10 minutos. El otro, el de quien por el momento es el único superviviente. Las dos historias han sido rescatadas por la prensa local.

La primeea protagonista es Bhoomi Chauhan, una mujer de nacionalidad india que debía estar en el vuelo a Ahmedabad, pero perdió el avión por pocos minutos al quedar atrapada en el tráfico, según informó Republic TV.

Chauhan dijo que perdió su vuelo por solo 10 minutos y que "todavía estaba temblando" al pensar en su suerte de haber escapado. "Estoy completamente devastada tras enterarme de la pérdida de vidas. Mi cuerpo tiembla. No puedo hablar. Tengo la mente en blanco después de escuchar todo lo que ha sucedido", dijo.

Chauhan añadió que salió del Aeropuerto Internacional Sardar Sardar Vallabhbhai Patel alrededor de la 1:30 p. m. tras perder el vuelo. El vuelo de Air India con destino a Londres despegó alrededor de la 1:38 p. m. y se estrelló minutos después en una zona residencial cercana al aeropuerto.

"Tengo la mente en blanco. Estoy agradecida con Dios. Mi Ganpati Bappa me salvó", añadió.

Chauhan tenía previsto regresar sola a Londres en el vuelo de Air India. Llegó a la India de vacaciones después de dos años y vive con su esposo en Londres. "Solo por esos diez minutos, no pude embarcar. No sé cómo explicarlo", dijo.

El único superviviente

Por su parte, Vishwash Kumar Ramesh, un ciudadano británico de origen indio, de 40 años, es el primer y de momento único superviviente del accidente de un avión con 242 personas a bordo. Vishwash se encontraba en la India durante unos días para visitar a su familia y regresaba al Reino Unido junto con su hermano, Ajay Kumar Ramesh, de 45 años, a bordo del avión siniestrado. Milagrosamente ha conseguido salvar la vida.

Sus primeras palabras tras ser ingresado en un hospital, recogidas por Hindustan Times, aportan luz sobre las causas del accidente. “Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo”, declaró este pasajero, que ufrió lesiones por impacto en el pecho, los ojos y los pies.

El vuelo de Air India con destino a Gatwick, un Boeing 787-8 Dreamliner, con 242 personas, incluidos miembros de la tripulación, despegó a las 13.39 horas del jueves y se estrelló en cuestión de minutos, estallando en llamas.

Air India dijo que 169 de los 230 pasajeros eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

Vishwash, quien aún conservaba su tarjeta de embarque, declaró a HT: «Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital». Según su testimonio, los problemas comenzaron a los 30 segundos de despegar.

Vishwash dijo que había vivido en Londres durante 20 años y agregó que su esposa y su hijo también viven en Londres. Dijo que su hermano Ajay estaba sentado en una fila diferente del avión. "Visitamos a Diu. Viajaba conmigo y ya no lo encuentro. Por favor, ayúdenme a encontrarlo", dijo.

En otra parte del hospital, familiares y amigos de los pasajeros a bordo del avión de Air India buscaban a sus familiares.

Entre ellos se encontraban familiares del ex primer ministro de Gujarat, Vijay Rupani, quien también viajaba en ese vuelo. Sailesh Mandliya, quien previamente había asistido a Rupani, se encontraba en el hospital buscando al ex primer ministro.