Un profesor quema 50.000 dólares y denuncia que se lo habían enviado por un soborno

Un profesor de México grabó un vídeo en el que quema 50.000 dólares (un millón de pesos, lo que equivale a más de 40.000 euros) que supuestamente habría recibido por parte de un líder sindical del estado de Michoacán por un soborno, para que “guardara silencio”, según El Siglo de Torreón.

“Siempre habrían querido que guardara silencio pero como no habían podido lograrlo, trataron de sobornarme”, asegura en el vídeo en el que aparece sentado en la mesa y sosteniendo un fajo de billetes. Este afirma que su dirigente intentó sobornarlo “a través de sus compinches y sus esbirros”, y que durante más de cuatro años “ha sufrido los embates del Gobierno”.

Además, acusa a su dirigente de vender las plazas disponibles a los maestros, de cobrar por los cambios de docentes de escuela o de región, y de asignar plazas destinadas a normalistas a “personas fantasmas”, que habrían cobrado hasta 4.000 euros, cuando en México, los maestros cobran hasta 700 euros. “Sé lo que es no comer cuando no te llega el sueldo ni el salario, pero eso no lo voy a permitir”.

Así, el educador defiende su derecho a hacer la denuncia aunque su vida “peligre” y le prendió fuego al efectivo. Al parecer, habría grabado el vídeo en enero, pero todo este tiempo recibió amenazas de su supervisor y de personas armadas.