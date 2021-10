La relación entre Polonia y Unión Europea está cada vez más tensa. Hoy, el Tribunal Constitucional polaco ha dictaminado, apoyado por tres de cinco magistrados que formaban el plantel, que partes del Tratado de Adhesión del país al grupo europeo son inconstitucionales, y por tanto, incompatibles con la Constitución polaca. Igualmente, Polonia decide que el derecho polaco prevalece sobre el europeo, y que la UE no tiene “la competencia necesaria para evaluar a la Justicia del país y su funcionamiento”. con lo que se rechazan también las exigencias de desmantelar la reforma judicial que el Gobierno polaco emprendió en 2015.

Noticias relacionadas Votación polémica. Polonia se rebela y declara inconstitucional el Derecho de la Unión Europea

Desde Europa temen que el país abandone el grupo, un enlace que versa desde 2004 y que, sobre todo en este curso, se está orientando más a la ruptura que a la unión. El ex primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió el mes pasado de que la salida de Polonia de la UE es una opción real, puesto que la mayoría del Gobierno piensa que la UE es “una necesidad lamentable”.

“Lo que más temo es que, dado que ahora se puede sacar a Polonia de la UE con una mayoría simple de votos, un día, o más bien una noche, el PiS (Ley y Justicia, partido gubernamental) tome esta decisión mediante alguna táctica política barata y salgamos (de la UE)”, declaró Tusk. Asimismo, el polaco critico la actitud beligerante del Ejecutivo polaco frente a Bruselas que, en su opinión, “está arruinando la reputación de Polonia en Europa”.

Tusk afirmó haber reunido las firmas suficientes para presentar e nel Parlamento una propuesta de enmienda a la Constitución y hacer “muy difícil” que Polonia abandone la Unión Europea. Pero desde el país del este abogan por “convencer a aquellas personas que tomen las decisiones en la comisión europea de que distingan claramente entre lo que es un mal gobierno y lo que es Polonia”, en base a los “ataques” lanzados desde Bruselas a Varsovia, y también las sanciones económicas que la Comisión Europea solicitó hace poco para multar al Gobierno polaco por mantener los puntos más conflictivos de su reforma judicial.

Por ello, el Gobierno polaco pidió la opinión del Tribunal Constitucional sobre la preeminencia del derecho polaco o el de la UE en caso de conflicto, en una polémica que ha enfrentado al país con las instituciones europeas durante los últimos meses. El TJUE ya puso a mediados de julio en tela de juicio alguna de las reformas impulsadas por el Gobierno que comanda el Partido Ley y Justicia (PiS), en particular el régimen disciplinario instaurado sobre los jueces.

Sin duda, el grupo de los 27 quedaría muy tocado con una hipotética salida de Polonia de la Unión Europea. Después de perder el pulso con Reino Unido y que los británicos salieran del grupo, las primeras consecuencias están siendo catastróficas. Escasez de combustible, falta de mano de obra, desabastecimiento y crisis de camioneros en el territorio, que también salpica al resto de Europa. “Se acerca la Navidad, pero ¿podremos conseguir juguetes, pavos y árboles para las fiestas?”, se preguntan los ciudadanos de Reino Unido con el desasosiego que están viviendo. Algo parecido en Polonia, por tanto, sería insostenible, además de la pérdida de valor y poder del grupo de cara a la comunidad internacional y ante la amenaza de China o Rusia. Y los rumores no solo afectan a Polonia, también a Hungría, pues el gobierno de Viktor Orban también ha sido muy crítico con las instituciones europeas y, una salida de la Unión Europa de Polonia podría ser acompañada por la del estado húngaro.

No obstante, la temprana salida de Polonia de la UE son noticias “falsas”, según el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. “Polonia quiere lazos económicos más estrechos con los estados de la UE, Polexit es una noticia falsa”. La UE todavía no ha autorizado el desembolso de los 23,9 millones de euros contemplados en el plan de recuperación tras la pandemia. “La pandemia es un punto de inflexión en la historia europea y mundial. Nuestra respuesta es el New Deal polaco”, dijo Morawiecki.