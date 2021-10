Familias venden a sus hijos a cambio de alimentos en Afganistán.

Afganistán vive una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Situación que se ha visto seriamente agravada desde el pasado agosto, cuando el régimen talibán tomó el poder.

En tan sólo dos meses y medio hemos podido ver como los talibanes han ido poco a poco instaurando normas que perjudican gravemente el estado de cada uno de los ciudadanos afganos, especialmente el de las mujeres y los niños. Muchas familias se han visto obligadas a vender a sus hijos a cambio de dinero para alimentar al resto de sus integrantes .

Así lo cuenta la corresponsal de la BBC, Yoguita Limaye, que entrevista a una familia la cual ha vendido a su recién nacida por valor de 500 dólares, y aunque su madre, afirma, no es lo que quería, es lo único que pueden hacer para tener comida y alimentarse durante unos meses. La niña estará con ellos hasta que pueda caminar, luego, cuenta, el hombre que la compró vendrá a por ella y se casará con su hijo.

La situación no deja de emporar en el país. Por el momento, los fondos internacionales que recibían se han parado ante el debate de reconocer o no al gobierno talibán, intentando además lidiar con el líderes para que esta situación no siga en decadencia.

Los hospitales de Médicos Sin Fronteras están completamente saturados de bebés y niños con un grave estado de hambruna, estado que empeora con la suma de las graves enfermedades que estos padecen por su delicado estado de salud y las malas condiciones en las que habitan.

Naciones Unidas lanza un duro mensaje y advierte: millones de personas morirán en Afganistán si el país no recibe ayuda urgente, siendo los que más sufren con gran diferencia, los niños y las mujeres.