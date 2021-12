Reino Unido notifica los primeros ingresos en el hospital por la variante Ómicron del coronavirus

Reino Unido informó el sábado de 54.073 nuevos casos de COVID-19 y de 132 muertes más, según datos oficiales.

Las cifras se comparan con los 58.194 casos y 120 muertes registradas el viernes. Anteriormente, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que se habían notificado 633 casos adicionales de la variante Omicron en todo el Reino Unido, lo que elevaba el total a 1.898.

El país ya ha informado de las primeras personas hospitalizadas con esta variante, según dijo el secretario de Educación británico, Nadhim Zahawi. No obstante, no se descarta que el número total de hospitalizados con la nueva cepa de covid-19 sea “mucho mayor”. Este recuerda que “con dos dosis de la vacuna, no es suficiente, y hará falta una tercera para inmunizarse de la enfermedad del coronavirus.

A las personas con dos o más dosis que sean contactos cercanos de los casos positivos se les pedirá que realicen pruebas diarias durante siete días a partir del martes, para descartar que sean “falsos negativos” o asintomáticos. El tiempo que las personas tienen que esperar entre la segunda y la tercera dosis se ha reducido en tres meses, en lugar de los seis anteriormente instaurados.

“Este es un gran obstáculo en el camino en el viaje de una pandemia a otra”, asegura Zahawi. “Incluso si Ómicron es más grave que otras variantes, debido a su contagiosidad, un pequeño porcentaje de una población muy grande pondrá a muchas personas en el hospital”, advierte a la BBC.

Zahawi alertó que es “inevitable” que haya una gran ola de casos de infecciones, pero lo que no estaba claro era el impacto que tendría en los hospitales. “Esta es una gran ola que viene directamente hacia nosotros: si vemos la mitad de la gravedad que vimos con Delta, entonces nos enfrentamos a una gran cantidad de hospitalizaciones y posibles muertes”.

Por otro lado, el ministro de Sanidad de Gales, Eluned Morgan, dijo que es probable que se establezcan nuevas restricciones de covid-19 “en las próximas semanas” para hacer frente a la variante de Omicron.