“Costa he recogido el voto útil que temía una vuelta a la austeridad”

El inesperado triunfo con mayoría absoluta del Partido Socialista portugués deja las manos libres al primer ministro Antonio Costa para ejecutar su programa político sin necesidad de alcanzar pactos con las fuerzas de izquierda que le abandonaron a finales de 2021 en la votación de la ley de presupuestos. Raquel Varela, historiadora portuguesa y profesora en la Universidad Nova de Lisboa, analiza para LA RAZÓN el resultado de los comicios en Portugal.

¿Por qué ha ganado el socialista Antonio Costa con esta inesperada mayoría absoluta?

Antonio Costa ha conseguido una mayoría absoluta gracias al voto útil de muchos ciudadanos que han votado al primer ministro socialista para evitar que gane la derecha. Gracias a este fenómeno, Costa ha logrado aglutinar el voto de toda la izquierda dando lugar a un resultado desastroso para el resto de partidos progresistas, tanto del Bloque de Izquierdas como del Partido Comunista. Pero en realidad esta lectura es muy coyuntural. El fenómeno estructural es que Costa ha logrado, gracias al gobierno de la denominada “geringonça”, dar el abrazo del oso a los partidos a su izquierda que ha terminado por neutralizarlos. Durante este gobierno de coalición, Costa hizo concesiones muy pequeñas a esos partidos, que con el tiempo se han quedado sin un programa propio. El rechazo a la ley de presupuestos generales que estuvo en el origen a estas elecciones anticipadas fue el resultado y la consecuencia de este fenómeno.

¿Por qué dice que hay miedo a la derecha?

La gente tiene muy reciente y vivo el recuerdo de lo que vivieron con los recortes de la Troika (FMI, Banco Central y Comisión Europea) durante los años de austeridad en los que gobernó la derecha. Se bajaron los sueldos y las pensiones. Portugal es un país envejecido y los mayores tienen miedo a que les vuelvan a bajar la pensión. Costa no ha subido las pensiones, pero no las ha bajado.

¿Habrá un cambio sustancial en su programa de gobierno teniendo en cuenta que gobernará con mayoría absoluta?

Costa podrá gobernar fácilmente y aplicar su programa político, que es el programa de la UE: apuesta por la transición digital y la transición verde, reestructuración productiva derivada de las crisis económicas todo ello combinado con un asistencialismo social para afrontar el paro y la caída del poder adquisitivo. Al contrario de lo que ha pasado en España, Costa va a mantener la reforma laboral que se aprobó en los años de austeridad que ahonda en la precariedad. No creo que toque esta legislación ni con mayoría absoluta ya que es algo fundamental de los acuerdos con la UE.

¿Por qué ha crecido tanto el partido ultra derechista Chega?

Chega ha conseguido resultado importante. Es un partido ultra, con ideas racistas, pero no es una extrema derecha enraizada social y culturalmente en la sociedad. El crecimiento de Chega confirma que Portugal ya no es una excepción en Europa y se equipara al resto de socios con un partido de extrema derecha. El PSD, el partido de centro derecha portugués, es un partido ligado a los sectores conservadores de la iglesia pero no es extremista. Algunos de sus votantes se han ido a la extrema derecha, otros votantes han votado por los liberales