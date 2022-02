Una operación especial de EEUU en Siria deja 13 muertos, seis de ellos niños

Estados Unidos ha anunciado que llevó a cabo “con éxito” la madrugada de este jueves una operación militar antiterrorista en la provincia de Idlib, el último bastión opositor en el noroeste de Siria, donde el Observatorio Sirio de Derechos Humanos estima que hubo al 13 muertos. “Las fuerzas de Operaciones Especiales bajo el control del Comando Central de los EE UU llevaron a cabo una misión antiterrorista esta noche en el noroeste de Siria. La misión fue un éxito”, anunció el portavoz del Pentágono, John Kirby, en un escueto comunicado.

Se espera que Washington, que afirmó no haber sufrido bajas durante la operación, divulgue en las próximas horas más detalles sobre la poco común intervención en la región opositora siria, donde las operaciones estadounidenses se reservan generalmente para objetivos de alto nivel. “En una operación similar al asesinato de Abu Bakr al Bagdadi hace casi tres años”, afirmó el Observatorio en referencia a la redada de EE. UU. que en octubre de 2019 acabó con la vida del exlíder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), también en Idlib. Al parecer, el objetivo de la misión era neutralizar a un líder yihadista que de momento no ha sido identificado y que se encontraría durmiendo junto con la familia en una casa alquilada.

Un hombre sostiene un casquillo de bala frente a un edificio dañado tras una operación antiterrorista de las fuerzas especiales de EEUU. FOTO: YAHYA NEMAH EFE

Los denominados Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que opera en las áreas de Siria controladas por al oposición, dijeron que entre 13 víctimas hay seis menores. La organización, que se encargó de tratar a los heridos y recuperar los cuerpos, explicó en su cuenta de Twitter que las víctimas se produjeron por unos “ataques y enfrentamientos” que tuvieron lugar justo después de la operación especial contra una vivienda en la zona de Atme.

Los efectivos estadounidenses descendieron al área, fronteriza con la localidad turca de Iskanderun, en una “incursión aérea”, según los Cascos Bancos. También el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó en un comunicado el fallecimiento de 13 personas, entre ellas cinco niños y tres mujeres, mientras que otros tres cuerpos quedaron “despedazados” y no han podido ser identificados todavía.

La ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, aseguró que “todos” ellos perecieron durante la “operación de aterrizaje” y “objetivos aéreos” de las tropas de la coalición liderada por EE. UU. y sus aviones cerca de la zona de Atme.

Idlib está dominada principalmente por el Organismo de Liberación del Levante, en la que se incluye la exfilial siria de Al Qaeda, antiguamente denominada Frente al Nusra, y acoge también a una miríada de grupos armados que podrían haber sido objetivo de la operación de esta madrugada de Washington.

Una fotografía aérea tomada por un dron muestra a personas inspeccionando un edificio dañado en la provincia siria de Idlib tras una operación antiterrorista de las fuerzas especiales de EEUU FOTO: YAHYA NEMAH EFE

La redada se produce días después de que finalizase en Al Hasaka, en el noreste de Siria, un motín con ayuda externa en una cárcel del EI que se saldó con casi medio millar de muertos y es considerada la mayor acción de la formación terrorista desde su derrota territorial en el país árabe hace tres años. La coalición internacional liderada por EE. UU. que lucha contra el EI en Siria e Irak apoyó durante el alzamiento en la prisión a sus aliados kurdosirios, que administran esa prisión y amplias zonas del noreste de Siria.

El lamento del dueño de la casa

El dueño de la casa afirmó que la vivienda estaba alquilada a una familia con niños y que los inquilinos no habían levantado ninguna sospecha durante su estancia. “Alquilamos esta casa a un hombre de Alepo (noroeste de Siria) que se llama Mustafa Sheij Musa y que vive con su mujer y tres niños. Lleva ahora once meses en ella, no vi nada raro”, aseveró el propietario de la vivienda, Mohamed al Sheij, en declaraciones a Epa, empresa participada por Efe.

Según su relato, este jueves entregó a efectivos de seguridad el contrato de alquiler y los documentos de identidad del arrendatario de su vivienda en la zona de Atme, quien “tenía un coche y trabajaba entregando pedidos”. El hijo de arrendatario, que se identificó como Abu Ammar y que reside en una casa contigua a la afectada, explicó a Efe que al poco de llegar los militares comenzaron a gritar por megáfonos: “todos estáis seguros si salís de la casa y muertos si os quedáis dentro”.

Una mujer en la casa atacada por marines de EEUU en Siria. El dueño de la casa afirmó que la vivienda estaba alquilada a una familia con niños y que los inquilinos no habían levantado ninguna sospecha durante su estancia. FOTO: YAHYA NEMAH EFE

“De repente había un ruido fuerte que nos dio miedo a todos, abrí la ventana sobre las 00.55 (22.55 GMT) y vi cuatro helicópteros y un aterrizaje de más de 50 soldados; empezaron a decir por los altavoces que hay que evacuar toda las plantas de la casa”, relató. Durante la siguiente media hora, tuvieron lugar negociaciones pacíficas entre los militares y los residentes, rotas más tarde por un breve enfrentamiento con los inquilinos que todavía estaban en el interior de la vivienda.

“Luego el tono se volvió más firme (...) y, efectivamente, empezaron a lanzar cohetes durante una hora o hora y media. Sobre las 03.00 (01.00 GMT) hubo un ataque fuerte con sus armas y luego mucha calma”, concluyó Abu Ammar.