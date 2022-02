El diario británico ‘Daily Mirror’ ha publicado este miércoles una fotografía en la que puede verse al primer ministro, Boris Johnson, cerca de una botella de champán en una de las supuestas fiestas que se celebraron en Downing Street durante la pandemia.

De acuerdo con Europa Press, la fotografía en cuestión parece mostrar una reunión celebrada en Navidad, puesto que una de las tres personas que aparecen -dos miembros del equipo de Johnson y el propio ‘premier’- lleva al cuello un espumillón, mientras que otra lleva un gorro de Papá Noel.

El ‘Daily Mirror’ asegura que la foto se tomó el 15 de diciembre de 2020, en un concurso “virtual” celebrado con motivo de la Navidad. El mismo diario publicó una foto del mismo evento en diciembre, que mostraba a Johnson con dos colegas en una mesa, pero no aparecían bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el diario británico, muy duro con el “premier”, “en el escritorio que tiene delante -desde el que leyó las preguntas del concurso a los equipos del edificio- hay lo que parece ser champán y un paquete de patatas fritas a medio comer”.

El periódico recuerda que en aquel momento, Londres estaba sometida a las restricciones de nivel 2, es decir, se prohibían reuniones entre no convivivientes de dos o más personas de distintos hogares.

Cuando el “Mirror” publicó otras imágenes de Boris Johnson de aquel día, el Gobierno británico defendió al “premier” y reconoció que el primer ministro “participó breve y virtualmente” en la reunión para agradecer a su equipo su trabajo durante la pandemia.

Mientras, el ex asesor de Johnson Dominic Cummings ha asegurado en su cuenta de la red social Twitter que hay fotos “mejores” del primer ministro. De forma paralela, ha asegurado que “saldrán”.

Las supuestas fiestas en Downing Street han puesto contra las cuerdas a Johnson. El informe de Sue Gray sobre el asunto, publicado de forma parcial, concluye que el Gobierno de Johnson incurrió en “fallos de liderazgo y juicio”, al tiempo que ha incidido en que el comportamiento del Ejecutivo en torno a las reuniones “es difícil de justificar”. Johnson se ha disculpado, pero no ha mostrado intención de dimitir. La Policía Metropolitana investiga un total de 12 reuniones actualmente.

De acuerdo con el “Mirror”, aquel 15 de diciembre, las directrices oficiales eran claras: “No debes celebrar una comida o fiesta de Navidad en el trabajo, si se trata de una actividad principalmente social y no está permitida por las normas de tu nivel”. Sin embargo, dos días después de la publicación del primer reportaje fotográfico de las celebraciones de aquel 15 de diciembre, al ser preguntado, Johnson indicó: “Puedo decirles una vez más que ciertamente no he roto ninguna regla”.

Con todo, el “Daily Mirror” se queja de que este concurso festivo de Navidad no se encuentra entre las doce reuniones investigadas por la Policía en este momento.