“Es simbólico: Hace 15 años Putin pronunció un discurso desafiante presagiando el actual conflicto entre Occidente y Rusia”

La escalada de tensión con Rusia no ha dejado de aumentar. Los líderes mundiales intentan que el conflicto no termine con una Ucrania con menos territorio aún ni con una guerra abierta con Moscú. Sin embargo, no es tarea fácil. Este fin de semana el presidente ruso ha supervisado unos ejercicios militares nucleares a gran escala. Paralelamente, se celebró la Conferencia de Seguridad de Múnich sin la participación de Rusia (algo que no sucedía desde 1999).

Ante esta precipitación de los acontecimientos, preguntamos a Ivan Katchanovski, profesor de la Universidad de Ottawa, las claves de este conflicto al alza. Para Katchanovski, especializado en las antiguas repúblicas soviéticas, Vladimir Putin puede usar sus falsas acusaciones de “genocidio”, un supuesto ataque del Ejército ucraniano, así como las evacuaciones de este fin de semana, para “justificar el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas en el Donbás y el despliegue de las fuerzas militares rusas allí”. El experto argumenta que “sería irracional que (el presidente ucraniano) Zelenski atacara el Donbás controlado por los separatistas. Tal ataque conduciría a una derrota casi segura de Ucrania”.

Rusia realizó maniobras militares de sus fuerzas nucleares estratégicas este fin de semana, ¿es una forma de recordar a Occidente que Moscú tiene poder nuclear?

Este ejercicio militar es una demostración del poder nuclear ruso y una disuasión para que Occidente no intervenga en caso de que el conflicto entre Ucrania y Rusia se convierta en un conflicto armado o incluso en una guerra. Rusia también quiere demostrar que actualmente tiene una ventaja sobre EE UU y otras potencias nucleares occidentales porque ha desplegado misiles hipersónicos que pueden llevar armas nucleares. Pueden llegar mucho más rápido a Estados Unidos y a otros países de la OTAN que las armas nucleares convencionales.

Además, Vladimir Putin observó las maniobras desde la sala de situación del Ministerio de Defensa y supervisó él mismo los lanzamientos de misiles de práctica... ¿Era necesario este alarde? ¿Está tratando de negociar?

La participación personal de Putin es una señal importante. El simulacro y su participación coincidieron con una escalada extremadamente peligrosa del conflicto en Donbás y del conflicto entre Ucrania y Rusia, en particular, con una gran acumulación militar cerca de Ucrania. Los líderes de las repúblicas separatistas DNR y LNR llamaron a toda la población civil a evacuar a Rusia debido a los bombardeos y al supuesto plan de Zelenski de ordenar el ataque del Donbás controlado por los separatistas. Pero sería irracional que Zelenski atacara el Donbás controlado por los separatistas. Tal ataque conduciría a una derrota casi segura de Ucrania porque Putin declaró que Rusia intervendría militarmente en tal caso y que tal ataque significaría el fin de la estatalidad ucraniana. Y los líderes de Estados Unidos y la OTAN declararon abiertamente que no intervendrán en caso de una guerra entre Rusia y Ucrania y que esperan que Rusia se apodere de gran parte de Ucrania en días.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió que Rusia podría invadir Ucrania en pocos días. ¿Sigue siendo esto una posibilidad? ¿Hay aún hueco para que la diplomacia funcione?

El conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Donbás siguen escalando precipitadamente. Existe un peligro real de que Rusia recurra a alguna forma de fuerza militar en Ucrania. Recientemente, Putin afirmó falsamente que existe un genocidio en Donbás. Esta afirmación, junto con la evacuación de la población civil, el aumento de los bombardeos y las acusaciones de los líderes separatistas de que Zelenski planea atacar el Donbás controlado por los separatistas, puede ser utilizada por Rusia para justificar el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas en el Donbás y el despliegue de las fuerzas militares rusas allí, o incluso para iniciar una guerra con Ucrania. No hay indicios de que la diplomacia vaya a tener éxito porque Ucrania, Rusia y Occidente no quieren llegar a ningún compromiso real. Putin se niega a poner fin a la concentración militar rusa cerca de Ucrania. Zelenski se niega a aplicar los acuerdos de Minsk y a abandonar el objetivo de entrar en la OTAN. Y Occidente se niega a aceptar las exigencias rusas, en particular, en lo que respecta a la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, que es poco probable en un futuro próximo.

Es la primera vez desde 1999 que Rusia no acude a la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿es Moscú la mayor amenaza ahora para Occidente? ¿Es un símbolo de los tiempos que vivimos?

Occidente considera a Rusia como la mayor amenaza en la actualidad. Mientras que Rusia considera a Occidente como la mayor amenaza. Es simbólico que Putin pronunciara un discurso desafiante que presagiaba el actual conflicto entre Occidente y Rusia hace 15 años en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Sin embargo, la disuasión nuclear mutua que implica la destrucción mutua asegurada significa que una guerra entre Rusia y Occidente es extremadamente improbable.