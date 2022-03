La posibilidad de que Ucrania se convierta en un estado neutral y desmilitarizado, al estilo de Austria o Suecia, es una de las opciones que se están debatiendo en las negociaciones entre Moscú y Kiev, según anunció hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “El modelo austríaco o sueco de lo que es un estado desmilitarizado se está discutiendo para Ucrania y puede verse como una opción para un compromiso”, explicó Peskov, según las agencias rusas.

Austria y Suecia, que no tienen ninguna base extranjera en su territorio, son dos de los países europeos con ejército propio pero no están adheridos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Rusia lleva años pidiendo una estatus especial para Ucrania con el fin de que no entre en la OTAN ni acoja bases militares extranjeras. Ahora, parece que Kiev podría renunciar a su ingreso en la OTAN, tal y como sugirió ayer el presidente Zelenski.

Pero Kiev reclama otra cosa. La parte que negocia con Rusia ha dicho que la opción ucraniana es establecer un modelo de neutralidad propio para su país y no uno basado en el de otros países como Suecia o Austria. “El modelo de neutralidad de Ucrania solo puede ser ucraniano”, dijo este miércoles de forma tajante Mykhailo Podoliak, al asesor del presidente Zelenski, y miembro de la delegación ucraniana en las negociaciones con Moscú, según la agencia Interfax-Ukraine.

Para Austria, que destina el 0,6% de su PIB a gasto militar, el ingreso en la OTAN ha estado hasta ahora fuera de su agenda política. De hecho, la tan cacareada “neutralidad” austriaca se celebra como la fiesta nacional de la república alpina. Johannes Pleschberger, de Euronews, decía recientemente: “La guerra en Ucrania, que está a sólo 400 km de Viena, ha provocado un cambio en la posición de Austria: en lugar de sus tradicionales buenas relaciones con Rusia, la república alpina une ahora sus esfuerzos con Occidente. Pero está por ver si Austria establece una defensa nacional adecuada y con qué rapidez”.

Este modelo austriaco es el que ahora pone sobre la mesa Rusia. “Se está discutiendo la preservación y el desarrollo del estatus neutral de Ucrania, la desmilitarización de Ucrania, toda una gama de temas relacionados con el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas”, dijo el asesor del Kremlin, quien precisó que “Ucrania está proponiendo las versiones austriaca y sueca de un estado neutral desmilitarizado, que es un estado que tiene un ejército y una armada”.

“Todos estos temas se están discutiendo a nivel de liderazgo de los ministerios de Defensa de Rusia y Ucrania”, continuó Medinsky. El asesor y miembro de la delegación rusa en negociaciones, recordó que “Ucrania mantiene la neutralidad en este momento. La neutralidad está consagrada en la declaración de soberanía de Ucrania y fue la condición bajo la cual Ucrania se separó de la Unión Soviética, reiteró

“Ciertamente, el tema clave para nosotros es el estado de Crimea y Donbass y algunos problemas humanitarios, incluida la desnazificación, los derechos de las personas de habla rusa y el estado del idioma ruso, entre otros”, dijo Medinsky, según Tass. Rusia y Ucrania celebran hoy la sexta ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz tras la invasión de territorio ucraniano ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado 24 de febrero.

Caso finlandés

Otra alternativa para el futuro estatus de Ucrania ha sido el finlandés, planteado por politólogos y dirigentes políticos. Aunque el término “finlandización” se acuñó en los años sesenta del siglo pasado, su origen está en el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua firmado entre Finlandia y la Unión Soviética en 1948, tras la victoria de Stalin sobre el país nórdico en un conflicto bélico paralelo a la Segunda Guerra Mundial. Este tratado, vigente hasta 1992, obligó a Finlandia a repeler posibles ataques militares a la Unión Soviética a través de su territorio y le impuso una neutralidad en política internacional que era estrechamente supervisada desde Moscú.

Muchos países se han mostrado escépticos sobre esta eventual solución, ya que supondría una grave injerencia en la soberanía nacional de Ucrania, pero quizá el que más claramente la rechaza es Finlandia, que tiene aún muy recientes los 44 años de “finlandización” soviética durante la Guerra Fría.

El último en repudiar la idea públicamente fue el presidente finlandés, Sauli Niinistö, quien afirmó en una entrevista con el medio alemán “Der Spiegel” que “proponer a otro país algo así como modelo es completamente erróneo”. Niinistö es probablemente el líder de la Unión Europea que mantiene un diálogo más fluido con Putin, con quien siempre ha sido firme en la defensa de las posturas europeas, entre ellas las sanciones a Rusia tras la anexión de Crimea y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de las naciones.