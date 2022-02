¿Cuáles son los países con más fronteras de Europa?

Europa es uno de los 6 continentes del mundo, junto con África, América, Antártida, Asia y Oceanía. Europa se extiende desde el Ártico, en el norte, al mar Mediterráneo, en el sur, y desde el océano Atlántico, al oeste, hasta las montañas de los Urales, en Rusia, al este. La mayoría de los países europeos comparten sus respectivas fronteras con al menos un país. No obstante, Rusia tiene el mayor número de países limítrofes en el continente europeo. Por otro lado, tres países de Europa no tienen fronteras terrestres y, por lo tanto, no limitan con ningún país. Y, por último, dos países del continente son enclaves, rodeados por un solo país.

Rusia (14)

El Kremlin de Moscú es la principal fortaleza de Rusia la actual sede del gobierno FOTO: La Razón (Custom Credit)

Con una serie de fronteras que recorren 20.241 kilómetros en total, Rusia comparte junto a China el primer puesto en la lista de países con mayor número de fronteras territoriales del mundo, catorce. Al sur, Rusia delimita con Corea del Norte, Mongolia, China, Georgia, Kazajstán y Azerbaiyán. Las fronteras rusas en el suroeste y el oeste se comparten con Ucrania, Estonia, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Polonia, Noruega y Finlandia. Rusia tiene relaciones extremadamente complejas con sus estados vecinos. En 2014, Rusia fundó la Unión Económica Euroasiática con los estados vecinos de Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia y Armenia para fomentar el desarrollo económico dentro y entre cada uno de los países participantes. El intento de Rusia de restaurar la influencia en el antiguo espacio soviético y los intentos de castigar económicamente a los vecinos que están estableciendo lazos con la UE están ejerciendo cierta tensión en las relaciones del país con sus vecinos.

Alemania (9)

El Palacio del Bundestag, en Berlín FOTO: La Razón (Custom Credit)

El país teutón es uno de los países más grandes de Europa, no obstante muchos de sus vecinos se encuentran entre las naciones más pequeñas del continente. Se encuentra casi completamente sin salida al mar, por lo que sus 3.714 kilómetros de frontera se comparten con otros nueve países. Alemania mantiene relaciones amistosas con sus vecinos, todos miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, se permite libremente el intercambio de personas, bienes, servicios y capital entre estos países.

En el extremo norte, Alemania limita con Dinamarca. Al oeste del territorio se encuentran los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica y, al suroeste, Francia. Toda la frontera sur de Alemania se comparte con Austria y Suiza. La parte sureste de Alemania se delimita con la República Checa y la más oriental linda con Polonia.

Francia (8)

Vusta de la Torre Eiffel ilumindda con los colores de la bandera francesa

El país francés Francia limita al noreste con Luxemburgo y Bélgica y al este con Italia, Alemania y Suiza. La frontera francesa hacia el sur se comparte con los países de España y Andorra y hacia el norte se encuentra Inglaterra, a través del Canal de la Mancha. El país galo ha desempeñado un papel destacado en la historia europea y mundial desde la época medieval. Los principales aliados del país son Alemania, Italia y el Reino Unido, que también se encuentran entre los vecinos de Francia. Francia y sus vecinos, todos miembros de la Unión Europea, mantienen relaciones amistosas entre sí. Francia también tiene territorios de ultramar ubicados en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico e incluyen Guadalupe, Francia, Guayana, Martinica y los últimos territorios franceses en América del Norte, las islas de San Pedro y Miquelón. Por lo que, si se tienen en cuenta las fronteras terrestres de estos territorios, el número de fronteras aumenta a once.

Austria (8)

Parlamento de Viena, Austria FOTO: La Razón (Custom Credit)

Austria es un pequeño país alpino sin salida al mar, ubicado en el centro-sur de Europa. En el norte, Austria comparte sus fronteras con la República Checa y en el noreste limita con Eslovaquia. Los límites orientales de la nación se comparten con Hungría. Austria también comparte sus fronteras con Eslovenia en el sur, Italia en el suroeste, Suiza y Liechtenstein en el oeste y Alemania en el noroeste. La ubicación geográfica de Austria la coloca en un punto central extremadamente crucial en la Unión Europea. Siendo el centro del tráfico europeo entre los países del este y del oeste, así como de los países del norte y del sur de Europa. Como tal, los vecinos de Austria, todos miembros de la Unión Europea, mantienen lazos saludables con el país, lo que permite el libre intercambio entre los vecinos.

Turquía (8)

Ciudad de Estambul, Turquía FOTO: La Razón (Custom Credit)

El país turco comparte una ubicación única en el mapa con una superficie terrestre de 756.816 kilómetros cuadrados en el oeste de Asia (Anatolia) y una superficie terrestre de 23.764 kilómetros cuadrados en el sudeste de Europa (Tracia). Turquía comparte sus fronteras con un gran número de países europeos y asiáticos. Limita al norte con el Mar Negro, al noreste con Armenia y Georgia, al este con Azerbaiyán e Irán, al oeste y suroeste con el Mar Mediterráneo, al sureste con Irak y Siria, y al noroeste con Grecia y Bulgaria. A lo largo de su historia, la ubicación del país ha actuado como un puente de intercambio de pensamientos y cultura entre el mundo europeo y las civilizaciones asiáticas. Actualmente, sin embargo, Turquía se enfrenta a una situación difícil ofrecida por la influencia de la lucha étnica y sectaria que crea estragos en los países vecinos de Irak y Siria.

Serbia (8)

15/02/2022.- Una mujer pasa frente a una escultura que dice "Amo a Serbia" en Belgrado, Serbia. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC FOTO: ANDREJ CUKIC EFE

Serbia, un país en la Península Balcánica del sureste de Europa, es un país sin salida al mar que limita con ocho países vecinos. Comparte sus fronteras al norte con Hungría, al este con Bulgaria y Rumania, al sur con Macedonia y al oeste con Montenegro, Croacia, Albania y Bosnia y Herzegovina. Serbia disfruta de relaciones relativamente buenas con sus vecinos. Sin embargo, las disputas fronterizas relacionadas con la frontera con Bosnia y Herzegovina a lo largo del río Drina continúan siendo un problema.